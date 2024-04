Compromiso del sector financiero para impulsar la economía circular

El responsable de la relación con las grandes empresas de la red Latinoamericana de la Fundación Ellen MacArthur, Guilherme Suertegaray, en diálogo con Planeta Caracol llamó la atención sobre la necesidad de acelerar la transición hacia una economía circular para enfrentar fenómenos como el calentamiento global.

Desde Säo Paulo Guilherme Suertegaray explicó que la economía circular es un modelo capaz de ayudarnos a tener prosperidad a la vez que preserva los recursos naturales, las instituciones financieras están aumentando sus frentes de actuación. Uno de estos ejemplos es el reciente apoyo de Bancolombia al Hub Círculos 2024, un espacio pionero de aprendizaje sobre economía circular para empresas.

Para Guilherme Suertegaray “el papel de las entidades financieras es fundamental para estimular la innovación y la transición hacia este nuevo modelo. Las personas y las empresas están viendo que la economía circular es el mejor marco económico que tenemos hoy para enfrentar el cambio climático además de otras cuestiones relacionadas con el ESG. Por eso hemos visto aumentar los compromisos con la economía circular y el surgimiento de soluciones innovadoras para ese modelo. Las instituciones financieras pueden proporcionar el capital y las conexiones necesarias para ampliar estas soluciones”.

Según el informe de la Fundación Ellen MacArthur, “Financing the circular Economy: Seizing the Opportunity”, mostró que el sector financiero está cada vez más consciente del potencial de la economía circular y ha invertido en ello. Entre los cuatro años analizados, el número de fondos de capital riesgo centrados en la economía circular se ha multiplicado por diez.

Además, existen tendencias y oportunidades de crecimiento en las empresas de economía circular en diversos sectores, como el de la moda (aumento del mercado de reventa y alquiler de prendas), plásticos (aumento previsto de los modelos de reutilización), alimentación y agricultura, transporte y logística, electrónica, entre otros.

El white paper publicado por la Fundación Ellen MacArthur en colaboración con la Universidad Bocconi e Intesa Sanpaolo, “The circular Economy as a de-risking strategy and driver of superior risk-adjusted returns” demuestra que cuanto mayor sea la circularidad de una empresa, menor el riesgo de impago y mayor el rendimiento de la inversión ajustado al riesgo.

Esto se debe a que las estrategias de economía circular reducen el riesgo de inversión al disociar el crecimiento económico del consumo de recursos, diversificar los modelos de negocio y permitir que las empresas anticipen regulaciones más estrictas y las preferencias de los consumidores.

Guilherme Suertegaray considera necesario que el apoyo al desarrollo y ampliación de soluciones de economía circular crezca aún más. Los estudios que tenemos hoy refuerzan lo que ya sabíamos sobre la economía circular: es un marco económicamente más ventajoso que la actual economía lineal - basada en la extracción, producción, consumo y descarte - y que nos ayuda a hacer frente a los principales desafíos ambientales globales, como la contaminación, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

Por esta razón, está siendo reconocida por las instituciones financieras como un campo de oportunidad económica. Y realmente necesitamos que estos actores utilicen su poder de cambio para acelerar el proceso.