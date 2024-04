Obras de protección costera: distrito evalúa abrir nuevas playas

Cartagena

El alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, lideró una segunda reunión con diversos actores de la playa de Bocagrande, quienes habían expresado sus preocupaciones sobre los retrasos y las afectaciones causadas por los trabajos del proyecto de Protección Costera, a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Tras el primer encuentro, donde se escucharon las preocupaciones más urgentes, en esta ocasión se socializaron las soluciones progresivas que se han implementado. La reunión contó con la presencia de autoridades locales y miembros de la Fuerza Pública.

Alcalde Dumek pide al Gobierno entregar ejecución del proyecto de Protección Costera

En el encuentro se abordaron aspectos como la formación y caracterización en temas turísticos, así como la implementación de frentes de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y visitantes.

La Secretaría de Turismo y Dimar participarán en una reunión con el Comité Local de Playas (CLOP) el próximo miércoles 10 de abril con el objetivo de consensuar una posible apertura de las playas 4 y 5, zona de bañistas. Además, la Alcaldía se comprometió a amoblar completamente las playas desde la 5 hasta la playa 8, cubriendo los costos de señalización y logística.

El Alcalde destacó la importancia de hacer llegar las preocupaciones hasta la Oficina de la Unidad de Gestión del Riesgo en Bogotá, y expresó su disposición para asumir responsabilidades adicionales si fuera necesario.

“Ustedes lo escucharon, dimos la instrucción a la Secretaría de Turismo y Valorización Distrital de llegar hasta Bogotá, hasta la Oficina de la Unidad de Gestión de Riesgo, hicimos llegar las preocupaciones y lo único que me queda es que hay una preocupación del nuevo Director, aún así no están presentes, no hay presencia de ellos. Si a la Alcaldía le toca hacer un esfuerzo y tener una responsabilidad que no tenía, va a hacer ese esfuerzo y va a tener la responsabilidad total si es necesario”, apuntó el Alcalde Mayor.

Durante este espacio, el Alcalde Turbay solicitó que en próximas reuniones esté presente la Contraloría General de la Nación, para advertir sobre los perjuicios de la paralización del proyecto.

Igualmente, el Mandatario se comprometió con los actores afectados para apoyarlos en la confirmación de una comisión que viaje a Bogotá, para que puedan plantear sus inquietudes directamente a la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo y puedan agilizar el proceso y dar respuesta a esta problemática que viene afectando a los cartageneros que derivan su sustento de la actividad económica en las playas.

Al finalizar la reunión, se acordó la realización de un nuevo espacio de seguimiento el próximo 19 de abril, también en las playas de Bocagrande.