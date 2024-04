Nórida Rodríguez presenta su renuncia formal al presidente Gustavo Petro

La tarde de este viernes, 5 de abril, Nórida Rodríguez entregó oficialmente su carta de renuncia al cargo de gerente del sistema público de medios de Colombia (RTVC).

En el documento, dirigido al presidente Gustavo Petro, Rodríguez agradeció al presidente por su “confianza”.

“De manera atenta como gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos de Colombia, nombrada mediante decreto 757 del 19 de mayo de 2023 y acta de posesión del 30 de mayo de 2023, me permito presentar ante su despacho renuncia al empleo de gerente de RTVC”, dice la carta.

“Agradezco enormemente su confianza y respaldo con esta designación y siempre dispuesta a seguir apoyando y defendiendo el proyecto del Gobierno del Cambio”, concluyó.

Carta de renuncia de Nórida Rodríguez Ampliar

En días pasados, en Caracol Radio, Nórida Rodríguez, habló sobre su relación con Hollman Morris, quien pasará a ser el gerente de televisión del sistema de medios públicos. Describió su relación como cordial, aunque admitió algunas diferencias con él.

“Nuestra relación es cordial, yo respeto mucho a Hollman, él es un gran profesional, él sabe hacer muy bien su trabajo. Sí, hemos tenido algunas diferencias, pero nada que sea irreconciliable”.

Asimismo, Rodríguez abordó los posibles choques de competencia que se generaron con Hollman Morris, dijo: “bueno, digamos que, no sé cómo decirlo porque no quiero ser impertinente, pues probablemente él preferiría estar donde estoy yo, pero el presidente me designó a mí”.

Tras la entrevista exclusiva en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, se conoció que el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de Nórida Rodríguez, en medio de señalamientos contra su gestión, que incluyen presuntos manejos irregulares, contratos amañados y nepotismo en la entidad.