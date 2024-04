La ACGGP rechazó las declaraciones de Petro hacia la industria minero-energética

Durante la apertura de la Asamblea Nacional Cafetera, el presidente Gustavo Petro realizó un pronunciamiento sobre la explotación de recursos del subsuelo, asegurando que: “Cuando se habla de extraer, ahí no se habla de mucho trabajo. Extraer lo que ya está debajo de la tierra: llámese carbón, llámese petróleo, llámese oro, llámese níquel. Para extraer prácticamente no se necesita ni el cerebro. Una palanca y un tubo, y otro tubo arrastra el petróleo y llega al barco y adiós”. Declaraciones que no fueron bien recibidas por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).

Según la Asociación, lo dicho por el mandatario desmerita el trabajo de profesionales colombianos que se dedican a esta actividad, “lo que llega es un chorro de dólares por el petróleo, por el carbón y por la cocaína(...) porque el Estado trajo la violencia al campesino de la mula, le quitó muchas veces la tierra por la violencia en el Tolima y la zona cafetera”. En ese sentido, reiteraron que desde el inicio de su mandato, los profesionales en Ciencias de la Tierra se han puesto a disposición del Gobierno Nacional para trabajar en los temas relacionados al sector.

¿Qué más dijo el presidente?

El mandatario se refirió al trabajo que han desarrollado los caficultores desde la historia de la industria en el país, “El cafetero no fue de las tierras planas, el cafetero no fue del mundo del poder, el cafetero fue de una una familia paisa(…) el café surge como una insurgencia, el café no lo planificó el Gobierno, fue inventada por el pueblo”, fueron una de las palabras del presidente antes de hacer mencionar al sector minero-energético.

La transmisión del evento podrá ser consultada mediante el canal de Youtube de la Presidencia de la República https://youtu.be/N13MVsZBnTo?si=8t8igep-Nz0PhF1s.