Envigado le arrebató el triunfo al Pereira en los últimos minutos del partido

Envigado y Deportivo Pereira se enfrentaron en el Polideportivo Sur del municipio antioqueño en el segundo partido de la decimoquinta jornada del rentado nacional. El marcador terminó en empate 1-1 entre ambos equipos.

El cuadro de casa estrenó técnico con Alexis Marquez, quien inició su era en el equipo joven de Antioquia, que no continuó más con los servicios de Dairon Pérez, anterior entrenador. Desde el inicio hasta la anterior fecha, Pérez consiguió con el equipo 14 puntos, derivados de tres victorias, seis empates y seis derrotas.

Aunque Deportivo Pereira llegó con un mejor presente, no fue claro dominador del partido ante los locales que se ubican en la parte baja de la tabla. Durante la primera parte no hubo acciones claras de gol sobre los arcos de cada conjunto, y mientras tanto el desarrollo de los 45 minutos iniciales se tradujo en un partido de trámite, con pocas emociones, mucho corte de juego y cero peligro.

En la segunda mitad, los visitantes fueron más ofensivos sobre el campo de Envigado, que aunque no tuvo grandes variantes frente al partido anterior, no se le vio argumentos de peso para vencer el arco de Salvador Ichazo en la portería antioqueña. Conforme fue pasando el tiempo, se notó el cansancio en ambos equipos, dejando un resultado tranquilo, aunque no satisfactorio del todo para Pereira, que va en busca del punto invisible.

Al minuto 77 hubo una luz para los visitantes, cuando el juez del encuentro declaró penalti a favor del Pereira por una mano de Yeison Moreno dentro del área en un cobro de tiro de esquina previo. Un minuto después de la determinación, el encargado de cobrar fue Yesus Cabrera, quien remató de pierna derecha y envió el balón al fondo de la red.

Lo que parecía como la victoria del elenco dirigido por Leonel Álvarez, terminó en el posterior empate de Envigado. Yeison Moreno, quien generó la mano del penal, fue el mismo en anotar el empate, salvando de una nueva derrota a su equipo, en una jugada de tiro de esquina.

De esta manera, Deportivo Pereira es parcialmente cuarto con 27 puntos y cada vez más cerca de sellar su clasificación; mientras que Envigado se ubica en la casilla 17 con 15 unidades.

En la próxima fecha, el naranja visitará a Junior el sábado 13 de abril a las 6:20 PM, mientras que Pereira se enfrentará ante Jaguares, el mismo día, a las 8:30 PM en condición de local.