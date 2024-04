Usuarios denuncian quejas por fallas de atención en sede de Supersalud en Barranquilla

Caracol Radio llegó hasta la sede de la Supersalud, en el norte de Barranquilla, donde a diario llegan decenas de personas a poner quejas por problemas con sus EPS. Allí los usuarios denunciaron falta de soluciones a los casos reportados a la entidad.

Luz Marina Villarreal hace 3 años necesita una operación urgente por unos quistes que le aparecieron en las amígdalas. Su EPS, que es Cajacopi, alega, según la afectada, que no hay clínicas disponibles para la cirugía.

Este año Luz Marina, ante los reiterados dolores de cabeza, dolores de oído, y también mucha tos que padece por esta situación, comenzó a hacer de nuevo los trámites para la operación y Cajacopi la envío donde un nuevo médico, quien otra vez le formuló exámenes. Ante la falta de respuestas, a la Supersalud, ubicada en la calle 74 con la carrera 54, donde ya había estado el año pasado y le tomaron la denuncia, le dijeron que la iban a llamar, pero nunca ocurrió.

La mujer viene del municipio de Soledad casi todos los días a la EPS para agilizar su operación, cuenta que tiene que dejar a su mamá, una adulta mayor de 95 años, sola en la casa para hacer todas estas vueltas.

“Siempre voy a la EPS y dicen que no hay clínica, vuelvo a pedir cita, hago las vueltas, meto los papeles y dicen que espere y nada que solucionan. Ayer madrugué a Cajacopi y nuevamente me mandaron al otorrino, así que ahora vine a la Supersalud. Ya yo me siento mal con mi situación”, explicó.

Problemas con tratamientos

Otra historia que conocimos es la de Fabián Escobar. Su mamá de 69 años, fue operada de la espalda hace dos años, y a raíz de eso viene presentado dolores.

El médico le envió un tratamiento con unas pastillas, sin embargo, cuando van a la farmacia Semedical a reclamarlas, no le entregan la medicación completa, según denuncia el afectado.

También ante la falta de respuestas para el tratamiento de su mamá, Fabián ha optado por acudir

a la Supersalud para que las pastillas sean entregadas, o de lo contrario, les toca comprar estas medicinas que tienen un valor hasta de 300 mil pesos la caja.

“Estas pastillas cuando vamos a buscarlas, generalmente nunca las entrega y cuando lo hace, solo entrega una parte de ellas. Así pasa una semana, dos semanas y en ese transcurso de tiempo, mi mamá debe volver a que le formulen los medicamentos”, explicó.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se mostró preocupado por la intervención del Gobierno a las EPS y considera que en el país hay un eficiente sistema de salud, el cual, asegura, no cambiará para mal de la noche a la mañana.

