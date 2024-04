Una familia entregó una cría de Oso de Anteojos que tenían como mascota en Remedios

Remedios, Antioquia

Un equipo del componente de fauna de Corantioquia rescató a un Osezno, de la especie Oso de Anteojos, en el hogar de una familia campesina en zona rural del municipio de Remedios, nordeste del departamento. Se informó que por cerca de dos meses el Osezno convivió con los miembros de la familia, quienes aseguraron haberlo encontrado desamparado en una zona boscosa por lo que decidieron acogerlo en su hogar, alimentándolo con productos caseros y compartiendo con él como animal de compañía.

Esto dijo Libardo Gutiérrez, habitante de Remedios que encontró al pequeño animal: “Yo el oso me lo encontré, yo estaba barequeando, entonces lo vi enfermo, lo cogí y me lo llevé para la casa y le puse droga. Y ya después mostré unas fotos por ahí, ya me dijeron que llamara a Corantioquia para que lo hiciera entrega y así hice, llamé más bien para que lo llevara. Vino Corantioquia el día de hoy a llevarse el oso, que se llama el Negro Ramiro. Una invitación a la gente para que todos los animales que tengan cautiverio los entreguen, hagan el favor, para que ellos tengan un mejor ambiente en la suelta, en la naturaleza”.

Corantioquia realizó la sensibilización a los campesinos frente a la importancia de la no tenencia de fauna silvestre en cautiverio. La familia accedió a entregar de manera voluntaria a el “Negro Ramiro” como llamaron al pequeño oso de anteojos.

Al respecto del rescate, habló la directora de general Corantioquia, Liliana Taborda González: “Desde Corantioquia hemos recibido de parte de la comunidad rural de la vereda El Puna del municipio de Remedios un oso bebé, un oso de anteojos de aproximadamente tres meses. Lo recibimos y está en estos momentos en valoración con todo nuestro equipo veterinario, biólogos y zootecnistas. La propuesta y la idea de esta institución con este oso es poder tener un proceso de rehabilitación adecuado”.

Por último, el pequeño oso se encuentra en proceso de valoración en el Hogar de Paso de Corantioquia; mientras se evalúa su traslado a un centro especializado para la rehabilitación de esta especie.