Polémica en Marquetalia por nombramiento de personero que agredió a su pareja en Manizales

Se trata de Juan Daniel Molina quien fue elegido personero del municipio de Marquetalia para el periodo 2024 - 2028.

El funcionario es abogado de la Universidad de Caldas, con especialización en Derecho Penal y magíster, el cual fue escogido por concurso público de méritos, sin embargo, en la lista de elegibles, luego de realizar las entrevistas y las calificaciones, Molina ocupaba el cuarto lugar.

José Reinerio Velázquez, presidente del Concejo de Marquetalia, fue claro en decir que, la persona que lideraba la lista, no aceptó el cargo, el segundo sí pero renunció a los pocos días y la tercera opción tampoco accedió al puesto de personero.

Ante las críticas por un video en el que se observa que Juan Daniel golpea a su pareja en 2015 en parqueadero, la mujer lo denunció ante las autoridades y él renunció a su puesto como funcionario de la Alcaldía de Manizales.

Agregó que, el Concejo no puede intervenir en su pasado, debido a que en el concurso de méritos hay una comisión que estudia los antecedentes disciplinarios de cada participante.

Fue claro en decir que, no han tenido quejas de ningún ente de control y que lo ocurrido tiempo atrás en su vida personal, no le corresponde a la corporación edilicia y no lo pueden mover de su puesto a menos de que renuncie.

