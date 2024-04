Ranking de las EPS denuncias y tutelas en Manizales

Manizales

El ranking de tutelas y quejas presentado por la Personería de Manizales está conformado de la siguiente forma en primer lugar está Salud Total, con 184 tutelas en el primer trimestre del año, le sigue Nueva EPS con 151, luego en tercer lugar Sura con 116 y en el último lugar del ranking aparece la recién intervenida Sánitas, así lo informó Juan Pablo Osorio Gallo Personero de Manizales.

“Frente a datos específicos que tenemos, por ejemplo, en contra de la EPS Salud Total, se presentaron 184 acciones de tutela en los meses de febrero marzo y lo que llevamos de abril, ha sido la EPS contra la cual se han presentado más acciones constitucionales, así mismo en contra de Salud Total se presentaron en el período indicado 36 incidentes de desacato asociadas al incumplimiento de las órdenes que ya se han dado previamente en el marco de acciones de tutela, en segundo lugar tenemos a la Nueva EPS donde se presentaron 151 acciones de tutela y 62 incidentes, en tercer lugar tenemos a la EPS sura con ciento con 117 acciones de tutelas y 34 incidentes de desacato y en cuarto lugar tenemos a la EPS Sánitas con 76 acciones de tutela y 20 incidentes de desacato”.

Es de destacar que en Manizales por mucho tiempo intentaron que EPS como Asmet Salud fuera intervenida por la Super Intendencia debido a sus múltiples incumplimientos en Caldas y esto no era posible, hasta que salió del departamento pese a tener cientos de procesos en contra, caso que no pasó con Sánitas que hoy está siendo intervenida, el secretario de salud de Manizales el secretario de salud de Manizales, David Gómez habló al respecto.

“Desde Sánitas en el eje cafetero nos indican que no hay ningún cambio en la prestación de los servicios de salud de los usuarios de la EPS, continúa con la misma representación continúa con las consultas con las cirugías con todo lo que tiene programado, en este momento no afecta en nada, la prestación del servicio de salud y a sus actividades en particular el municipio de Manizales hay 11.202 afiliados del régimen subsidiado y 45.000 usuarios afiliados al Régimen Contributivo, en total son 56.000 afiliados en el municipio de Manizales”.

Destacó además que Sánitas es una de las EPS con menos quejas en su contra ni demandas o procesos judiciales y que incluso se puede decir que es una de las de mejor servicio en el departamento.

En este momento hay más de 56 mil afiliados a Sánitas hay en Manizales y más de 190 mil tiene Nueva EPS en todo el departamento, por lo que autoridades en Manizales destacan que están atentos a apoyar a la ciudadanía para que no tengan inconvenientes con el acceso al servicio de salud.

