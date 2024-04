Músicos bogotanos denunció a concejal santandereano por presuntas amenazas de muerto

Bucaramanga

Un hecho de intolerancia tiene asustada a una familia bogotana que desde hace 8 meses se fue a vivir cerca a los famosos pozos de pescaderito en Curití.

Mauricio Antonio Álvarez tiene un glamping con su esposa, y sus hijas de 14 y 2 años de edad, y desde que llegaron allí han tenido un conflicto con el reelecto concejal Norberto Pimiento Saavedra.

La familia denunció que el líder político no cuenta con un establo en su predio, por ende el ganado del concejal se pasa a las casas vecinas; situación que se ha repetido por meses pero recientemente ocasionó una violenta pelea con la familia.

“Le pregunto por qué deja pasar las vacas a mi casa. El señor Pimiento llega alterado, le hago reclamo porque insultó a mi esposa y se pone peor. El señor me empuja, terminamos discutiendo y me sigue agrediendo. Su hija le entregó un palo, me agrede, se rompe y lo usa como una estaca para agredirme en el pecho y la espalda. Le pide a us hijos que traiga el revólver”, denunció el músico.

Dijo que seguido a ello el concejal entró con una escopeta y “uno de sus hijos ingresa con revólver delante de mis hijas y mi esposa”, agregó Álvarez.

Las autoridades no encontraron al concejal infraganti y por tanto no fue capturado después de herir con un elemento cortopunzante al músico de la agrupación Lilly Mosh.

El político no negó sus actos frente a la policía y aceptó la citación de la Fiscalía después de que lo denunciaran y le impusieran una orden de caución.

“No se si es que había pasado anteriormente o está acostumbrado a este tipo de situaciones. Mi familia está asustada, vimos personas armadas a pocos metros de nuestro hogar. Nos fuimos una semana de la casa después de eso. Yo soy músico y mi esposa es cantante”, expresó.

En Caracol Radio intentamos comunicarnos en reiteradas ocasiones con el concejal, que incluso fue el más votado en estas últimas elecciones con más de 379 votos, para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible.

Aunque en medios del municipio en su momento el concejal aseguró que nunca amenazó a la familia con un arma de fuego, aunque quedó grabado en videos cuando ocurrió el incidente. La familia puso la demanda en contra del concejal Pimiento por ingresar a la casa, agresión y amenazas.

“Durante todo este tiempo se ha presentado la misma situación hasta que se salió de control todo. El tiene su casa, no tiene campo. Solo tres pisoso y al lado el estacionamiento, pero no tiene campo para los animales. Ahora se puso una medida precaución. Nos queda esperar qué pasa como avanza el proceso, lo único que me dijeron es que si la policía antes hacia una ronda por el sector ahora serán tres”.