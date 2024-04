Lo que piensan las autoridades de Bucaramanga de la intervención de EPS

Bucaramanga

La intervención de Nueva EPS y Sanitas generó una reacción de las autoridades de Bucaramanga que advierten sobre los pocos efectos positivos que generaron este procedimientos en el pasado. Claudia Amaya, secretaria de Salud de la capital de Santander aseguró que desde el mismo instante en que se conoció la decisión de la Superintendencia del ramo hay dos sentimientos entre la comunidad: incertidumbre y crisis de confianza. La médica Amaya, quien tiene 30 años de experiencia en el sector aseguró que desde el municipio habrá una especial vigilancia a la labor de las IPS con el fin de que se no se distraiga la atención a los afiliados.

En concreto, Nueva EPS tiene 196 mil 854 personas afiliadas en Bucaramanga; Sanitas cuenta con 157 mil 109 usuarios. Es decir que entre ambas compañías se encargan de prestar los servicios a 353 mil habitantes de la capital de Santander, casi mitad de la población domiciliada en la región. “Dimos instrucciones para que se hagan visitas a las IPS y estaremos pendientes de los indicadores de PQR, es decir de los canales de atención a las peticiones, quejas y reclamos”, aseveró en un reportaje con Caracol Radio horas después de que el gobierno nacional emitiera la orden de intervenir las dos compañías.

“No va a cambiar nada en este momento para los usuarios; continúa la misma red de atención, los mismos procedimientos, y esto es un parte de tranquilidad para los afiliados”, sostuvo la funcionaria en una declaración publicada por la oficina de prensa de la administración local.

aclaró Claudia Mercedes Amaya Ayala, Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga.

La secretaría de Salud recordó que este tipo de mecanismos no han sido una buena experiencia en Colombia. De acuerdo con su análisis, no hubo indicadores de mejoría en los casos de Savia Salud y Famisanar. “Las estadísticas no fueron diferentes a los que mostraban antes de la intervención por parte del gobierno”, explicó.