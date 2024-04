Congresista de EE.UU. asegura que posturas de Petro causaron reducción de ayudas

Inició un nuevo capítulo de tensiones entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de las declaraciones del congresista republicano Mario Díaz-Balart quien aseguró que las relaciones bilaterales y la financiación de Estados Unidos para Colombia han resultado afectados por las posiciones, declaraciones y decisiones del presidente Gustavo Petro.

Díaz-Balart, quien es miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara (que discute los recursos) y presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Congreso de los Estados Unidos señaló que la reducción del 10% en fondos asignados para Colombia es resultado de la falta de palabras y hechos de Colombia para preservar la relación bilateral.

“Colombia ha sido uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos (...) pero entonces, el presidente Petro parece que no quiere esa relación especial con los Estados Unidos (...) y hasta ahora, a través de palabras y hechos está demostrando que no quiere esa relación especial, por lo tanto, ya Colombia no está entre el grupo selecto de los 8 países que reciben fondos de los Estados Unidos”, explicó Díaz-Balart.

Bajo esta situación, el congresista dijo que “la administración Biden tiene que proporcionar un informe detallado al congreso basado en el estatus de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. En ese reporte tiene que incluir si las políticas de Colombia se alinean con los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Díaz Balart agregó que “para esos fondos que existen todavía y que recibieron una reducción del 10%” también se incluyen condiciones para Colombia como que “el presidente Petro y su gobierno tienen que mantener y proteger el Estado de derecho y la democracia dentro de Colombia y tiene que mantener la lucha contra el narcotráfico y la corrupción del narcotráfico”.

Respuesta de Colombia

Ante las declaraciones del congresista Díaz-Balart, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo se pronunció asegurando que la relación entre Colombia y Estados Unidos es “sólida, robusta y bipartidista. Nuestra cooperación y trabajo conjunto son fundamentales para el resto de la región, muestra de ello es el reciente paquete de cooperación aprobado en el Congreso de los Estados Unidos”.

Murillo dijo que difería de las “apreciaciones expresadas por el representante del Congreso de EEUU, Mario Díaz-Balart” y resaltó que la “alianza estratégica entre Colombia y EEUU se ve reafirmada a través de la ampliación y diversificación de nuestra agenda bilateral y regional. Como lo resaltó el presidente Biden en su reunión con el presidente Petro: Colombia es la piedra angular del hemisferio”.

En su mensaje, publicado en redes sociales, Murillo dijo estar dispuesto a seguir trabajando “en el marco de esta alianza estratégica en favor de un mejor futuro para nuestras naciones”.