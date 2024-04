Usuarios de EPS Sanitas en Boyacá no están de acuerdo con la intervención de la Supersalud

Tunja

Luego del anuncio que hizo la Superintendencia de Salud de intervenir la EPS Sanitas, algunos usuarios en el departamento de Boyacá, señalaron que están de acuerdo con la medida, mientras que otros la desaprobaron y se sienten en zozobra por el futuro de la entidad y de lo que pasará con ellos.

Elizabeth Rincón es una de las usuarias que no apoya la decisión: ”me parece grave. Yo soy usuaria hace 5 años y hasta ahora no tengo ninguna inconformidad. Yo veo que si tomaron esa decisión, eso se va para el piso. Me parece indignante que atenten contra nuestro servicio de salud”

Rocy Romero por su parte, cuestiona la administración de los recursos: “si hicieran el trabajo como debe ser, la plata no debería coger para otro lado. Yo pienso que hay mucha corrupción ahí”.

En el departamento se verían afectados más de 170 mil usuarios de esta EPS, que están a la expectativa de lo que pase en esta intervención de la Supersalud.