Reforma a la Salud: Quiénes votaron a favor y en contra al proyecto del Gobierno Petro

Gran derrota para el presidente de la república, después de largos 14 meses de debates, la Comisión VII del Senado de la República hundió este miércoles 3 de abril la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Recordemos que el archivo del proyecto, que fue aprobado en sus dos primeros debates en la Cámara, tras un largo papeleo de 12 meses, comenzó a gestarse el 12 de marzo del presente año, cuando ocho senadores firmaron la ponencia negativa.

¿Quiénes votaron a favor y en contra?

Con 9 votos a favor y 5 en contra, se tomó la decisión de archivar el articulado del Gobierno.

Los autores de que esta iniciativa se hundiera fueron los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Lorena Ríos, Colombia Justa Libres; Norma Hurtado, ‘la U’, Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal; Berenice Bedoya, de la ASI; José Alfredo Marín y Nadia Blel, del Partido Conservador; y Ana Paola Agudelo, del Mira.

“La ilusión que teníamos era que la reforma a la salud fuera un acuerdo de paz y cambio para todos, pero lastimosamente no fue así y la reforma que presentó el gobierno dividió al país”, enfatiza la senadora por el Partido de la U Norma Hurtado.

Según lo manifestó el senador Pinto, del partido Liberal es que se recojan diferentes iniciativas “Lo que queremos nosotros, o por lo menos a título personal, es que el 20 de julio se radique un proyecto concertado, que recoja las diferentes iniciativas (...) Estamos abiertos al debate y lo que estamos haciendo es defendiendo la salud de los colombianos. La posición nuestra no va a cambiar”, se pronunció el senador Pinto, que frente a la desaparición de los 12 billones de pesos que denunciaba Arias.

Además, entre tanto, el gobierno, apoyado por el Pacto Histórico y algunos sectores progresistas, defendió la reforma como una necesidad para superar las desigualdades en el acceso a servicios de salud. Personajes como la exministra de Salud, Carolina Corcho, y su sucesor, Guillermo Alfonso Jaramillo, se destacaron como defensores de la reforma.

En ese mismo sentido, Ferney Silva Idrobo, del Pacto Histórico, afirmó que si la reforma a la salud no se daba “tendrán que esperarse las personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de trabajar, ni de cotizar, ni de generar ingresos, porque esa reforma permitía a las mujeres que no tenían ningún tipo de ingreso, tener un auxilio de maternidad de 3 meses equivalente a medio salario mínimo” dijo Idrobo.

El hundimiento de la reforma de la salud tendrá grandes consecuencias políticas para el gobierno, pues es su tercer fracaso legislativo. Se puede evidenciar la falencia que hay en torno los desafíos del sistema de salud colombiano, siendo esta decisión abierta al interrogante sobre el futuro de las políticas de salud en Colombia y la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales profundas.

Posibles movimientos

Aunque la reforma de la salud fue archivada, el debate sobre cómo mejorar el sistema de salud colombiano continúa, como lo manifestó el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de ´X’ anunció que el gobierno asumirá la función de “reordenar el sistema de salud”, esto, frente a la intervención a la EPS Sanitas.