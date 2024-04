Preocupa intervención de Santitas, dicen autoridades en salud en el Valle del Cauca

Cali

Gran incertidumbre causó el anuncio de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la intervención de la EPS Sanitas, sin embargo, aclararon que no se trata de un proceso de liquidación de la EPS ni se está acabando, sino que se está interviniendo para corregir los errores administrativos que se venían presentando.

A pesar de ello la secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes, no dejó de manifestar su preocupación por el aumento de intervenciones similares que afecta aproximadamente a 26 millones de colombianos y las consecuencias que esto puede causar al sistema de salud.

“Ahora tenemos otra intervención y las intervenciones no solucionan el problema, probablemente lo profundizan y no sé si tenemos la capacidad para dar respuesta a 26 millones de colombianos con esta intervención”, aseguró la secretaria.

Además, advirtió sobre el impacto en las IPS privadas que complementan la red de atención de Sanitas, cuyos afiliados son, especialmente, del régimen contributivo.

Añadió que esta intervención se interpreta como un intento del gobierno Nacional de llevar a cabo la Reforma a la Salud por decreto.

“Nosotros observamos un gobierno que no logra concertar las reformas, que no corrige los problemas de base que son ampliamente conocidos y que por el contrario profundizan la crisis (…) está logrando implementar una reforma por decreto, está haciendo uso de elementos que tiene la ley que son beneficiosos en algunos casos, pero yo pienso que la intervención no es la solución” explicó la secretaria de Salud del Valle.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali Germán Escobar destacó que se tiene que garantizar la atención de los 316 mil afiliados a la EPS Sanitas durante este proceso que debe durar un año, según anunció la Super Intendencia de Salud, para que no haya interrupción de los tratamientos.

Entre tanto, la Super Intendencia Nacional de Salud confirmó que las funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud.

La EPS Sanitas hoy cuenta con más de 5.7 millones de afiliados en todo el país.