Cucho Hernández está ‘borrado’ en Columbus Crew: esta es la razón

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tuvo un 2023 de ensueño, pues además de salir campeón de la MLS, fue el mejor jugador del Columbus Crew al marcar 24 goles y dar 9 asistencias en 34 partidos disputados, incluso el colombiano más destacado del año. No obstante, su actualidad en el equipo de Ohio es diferente, ya que si bien ha marcado en cuatro oportunidades en siete compromisos, no ha hecho parte de la convocatoria en los dos más recientes juegos.

La incertidumbre en torno a la situación del risaraldense comenzó a cobrar más vida luego del último partido de Columbus Crew, disputado en la noche del martes contra Tigres de México por los cuartos de final vuelta de la Concachampions. Cucho Hernández tampoco hizo parte del juego del sábado contra Nashville por la fecha 6 de la Conferencia Este.

Luego de dicho compromiso, el entrenador, Wilfried Nancy, aseguró que la no presencia del delantero de 24 años se debió a “políticas del club”, pero no quiso entrar en más detalles. Luego del duelo con Tigres, una periodista le volvió a cuestionar al francés sobre el Cucho, a lo que respondió que debían tener paciencia y reiteró la negativa en profundizar en la situación.

“Acabamos de hacer un partido y estamos hablando del Cucho, no hay respuesta para eso … No jugamos al tenis, jugamos al fútbol. Fútbol, son 11 jugadores en el campo. Tenga paciencia, sé que este es su trabajo, siguiente pregunta, por favor”, dijo Nancy.

De momento, no ha habido un pronunciamiento oficial del equipo sobre la actualidad del Cucho, quien es jugador franquicia y figura de la institución. Tampoco lo ha hecho el futbolista, que ha jugado 7 partidos en lo que va de la temporada, con el aporte de 4 goles y 1 asistencias. El próximo enfrentamiento de Columbus Crew será el sábado 6 de abril ante DC United, con la incertidumbre sobre sí estará o no convocado el ex Deportivo Pereira.