Comerciantes del Parque Lleras protestaron por decretos de la Alcaldía de Medellín

Medellín

Los comerciantes del Parque Lleras hicieron una protesta para rechazar, entre otras, el decreto que disminuyó el horario de funcionamiento de sus locales comerciales en esta zona de la comuna 14 de Medellín.

En una reunión que sostuvieron con el secretario de Seguridad de la Ciudad, Manuel Villa, expusieron sus argumentos para rechazar las decisiones tomadas por el distrito.

“Un acto de silencio simbólico, así lo llamamos, que consiste básicamente en que todos los establecimientos comerciales que se están viendo afectados con el decreto 247 de la Alcaldía, todos esos establecimientos cerramos las puertas, no a la una de la mañana como dice el decreto, sino que las cerramos desde las cinco de la tarde, con el fin de hacer una noche de silencio en el Parque Lleras para que se nos escuche, para que se nos voltee a mirar y que vean que del lado de nosotros los comerciantes, no apoyamos, no promovemos, no incentivamos y mucho menos encubrimos esa problemática, de hecho nosotros mismos también somos víctimas de esa situación”, expresó Paul Aguilar, comerciante de la zona.

Agregó que se trató de una protesta silenciosa, es decir, cerraron sus locales comerciales mucho antes de lo estipulado en el nuevo decreto y advirtieron que emprenderán acciones legales contra lo dispuesto por la alcaldía.

“Se realizarán las acciones legales en contra de este decreto 247, que consideramos que es excesivo, desproporcionado, no da un trato igualitario, viola nuestros derechos al libre trabajo, deja sin empleo a más de dos mil personas, afectando así a muchísimas familias de la ciudad que se quedan sin empleo. Nosotros los comerciantes tenemos empleos y trabajos legalmente constituidos, aportamos a una economía importante, nuestros trabajos son legales, honestos y por tanto consideramos que esta medida nos afecta y nos perjudica sin ni siquiera generar ninguna solución a la problemática que se está buscando solucionar con el decreto” explicó el señor Aguilar.

Los comerciantes volverán a sostener una reunión con los delegados de la Alcaldía de Medellín, este jueves, cuatro de abril, en la que le van a entregar al distrito un documento con las propuestas que tienen para evitar que se siga explotando sexualmente a menores de edad en esa zona del poblado