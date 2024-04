Alcaldía de Itagüí convocó a Junta Metropolitana para combatir la explotación sexual

Valle de Aburrá

El mandatario del municipio de Itagüí, Diego Torres manifestó en su cuenta de X, que frente a los recientes casos de explotación sexual reportados en Medellín, es necesario un trabajo conjunto entre todo el Valle de Aburrá.

Con el alarmante caso presentado en Medellín de abuso a menores de edad por parte de un extranjero, como alcalde de la ciudad de #Itagüí veo pertinente que se realice una Junta Metropolitana para generar estrategias conjuntas y atacar la problemática de raíz. 🚨 — Diego Torres Itagüí (@DiegoTItagui) April 2, 2024

El alcalde manifestó que aunque en Itagüí no tienen estos casos, están alerta: “Hoy nuestra ciudad no tiene cifras negativas, tenemos unos puntos que todos los días la Policía Nacional, Infancia y Adolescencia, Secretaría de Seguridad, revisa permanentemente donde hay una actividad dedicada a la prostitución y estamos permanentemente vigilando de que no genere esa acción en contra de menores de edad, eso es lo que estamos haciendo todos los días en nuestra ciudad”.

Adicional, el mandatario indicó que es muy respetuoso de la decisión de Federico Gutiérrez en Medellín, y que por su parte se seguirán tomando las medidas y precauciones de seguridad para combatir todos los delitos y la explotación sexual, con el fin siempre de garantizar la protección de la ciudadanía y sobre todo, de los menores de edad, quienes se han visto tan vulnerados en los últimos días.