Alcalde de Cúcuta responde a cuestionamientos por su salida del país

Cúcuta

El viaje del alcalde de Cúcuta a Europa provocó muchas interrogantes en los últimos días, entre ellos el recurso que uso para su traslado, el permiso que recibió y cuál fue la agenda que desarrolló.

Esto, tomando en cuenta otra serie de cuestionamientos en los que algunos sectores se preguntan cuál fue el papel que cumplió esta salida del país.

En las últimas horas fue el mismo mandatario local el encargado de responder algunas de estas preguntas en donde resaltó que esto se debe a unos compromisos en materia de salud que había programado.

“El Concejo sí me aprobó un viaje para ir a una visita en Alemania hace unos días, pero no se pudo dar ese viaje por el tema de la contaminación del aire, así como el viaje a Alemania en el mes de enero tocó aplazarlo por la cirugía, tuve dos operaciones y lastimosamente no pude hacer esos viajes que fueron aprobados por el Concejo”.

Destacó que “este viaje realmente el Concejo estaba de vacaciones, pedimos un permiso al Gobernador y no fue con viáticos como están diciendo. Fueron con recursos propios, aproveché el viaje a España para un tema médico personal y también para conocer unos temas de ciudad”.

Concluyó que “quiero aclarar que realmente algunas personas están equivocadas, el Concejo no me aprobó, porque está de vacaciones y que los viáticos no se cobraron porque eso lo pagamos nosotros mismos”.