¿Cuándo se debe tomar la trimebutina? Expertos responden

¿Qué es la trimebutina?

Es un medicamento analgésico de tipo alcaloide sintético, se usa para aliviar el dolor en algunas enfermedades o dolencia, según lo prescriba un profesional en la salud. En general, se receta para aliviar trastornos intestinales, como el dolor abdominal relacionado con el síndrome del colon irritable, también conocido como colitis.

Además, la trimebutina tiene efectos para contrarrestar afecciones como la diarrea, el estreñimiento y la gastritis. Incluso, según los especialistas, este fármaco ayuda a reiniciar el movimiento intestinal después de una cirugía en el abdomen.

¿Cómo se debe tomar?

Se debe tomar antes de cada comida, cuando el médico tratante considere pertinente usarla, en casos como el tratamiento del dolor, vómitos y para fomentar el apetito.

Su uso clínico:

Vómitos de las mujeres lactantes y del niño.

Tratamiento de refuerzo de diarreas en gastroenteritis en Pediatría.

Tratamiento del dolor abdominal y otros trastornos abdominales, incluyendo el síndrome del colon irritable (SCI) e íleo paralítico posoperatorio.

Niños con poco apetito y retraso del vaciamiento gástrico.

Según la Asociación Española de Pediatría, estas son las dosis recomendadas, contraindicaciones, precauciones y demás.

Administración oral en tratamiento en gastroenteritis infantil:

Niños <1 años: 12 mg/8-12 horas (2,5 ml/toma). Niños de 1-3 años: 24 mg/8-12 horas (5 ml/toma). Niños de 3-5 años: 48 mg/8-12 horas (10 ml/toma).

Administración oral en tratamiento del síndrome del colon irritable:

Niños >12 años (dosis de adultos): se recomienda una dosis inicial de 300-400 mg/día. Una vez conseguido el alivio de los síntomas, las dosis se pueden reducir a 200 mg/día.

En SCI 200 mg/8 h y en íleo paralítico posoperatorio 200 mg/8 h.

PRECAUCIONES:

Existe riesgo de un aumento de la temperatura corporal cuando se administran a niños en lugares con un clima cálido, cualquier dosis elevada puede originar reacción paradójica caracterizada por hiperexcitabilidad.

CONTRAINDICACIONES:

La trimebutina no puede ser usada en los pacientes que hayan mostrado reacciones de hipersensibilidad al fármaco o a cualquiera de los componentes de esta medicación, pero además, no se recomienda en mujeres embarazadas, ya que como no hay suficientes estudios que comprueben efectos secundarios en este grupo poblacional, no se recomienda su uso.

Tampoco es recomendable administrar en las personas con problemas renales o hepáticos, puesto que la trimebutina se expulsa a través de la orina y puede aumentar los efectos secundarios en estas personas.

EFECTOS SECUNDARIOS:

Como la trimebutina es muy bien tolerada, incluso si se administra dosis elevadas, tiene escasos efectos secundarios. La forma inyectable ha ocasionado algunas raras veces hipotensión y se han descrito casos de alergia representados por urticaria y dermatitis de contacto.

Otros efectos secundarios son sequedad de boca, diarrea, dispepsia, náusea y constipación, que afectan al 3,1 % de los pacientes.

Se puede dar somnolencia en el 3,3 % de los pacientes.

Otros efectos adversos, reportados de manera ocasional, han sido problemas menstruales, mastodinia, retención de orina y ligera sordera.

En Colombia, este medicamento es de uso libre desde 1970, no obstante, siempre es necesario acudir al médico antes de ingerir algún tipo de medicamento.