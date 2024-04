Trabajadores de hogares infantiles protestaron en Cartagena por falta de pagos

Cartagena

Con megáfonos, pancartas y arengas, un grupo de trabajadores de hogares infantiles realizó una protesta en las afueras del edificio Concasa del Centro Histórico de Cartagena, con el propósito de exigir respuestas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre la falta de pagos a los empleados.

Según María Cleomaris González Moreno, presidenta del Sindicato de Trabajadores de los Hogares Infantiles de Colombia (Sintrahoincol) en Bolívar, ya son tres meses sin recibir salarios y prestaciones sociales. La líder sindical denunció que la respuesta del ICBF es que presuntamente el dinero no alcanzó.

“Después de tres meses sin cancelar dicen que la plata no alcanzó, muchos hogares infantiles se quedaron sin dinero. La respuesta es que se acabó la plata, muchos compañeros se vieron en la obligación de paralizar los programas ya que los proveedores no quieren entregar más alimentos a los administradores porque no les cancelan los recursos. Queremos que los cartageneros conozcan la problemática”, expresó González.

Los trabajadores de hogares infantiles se declararon en paro hasta tener una respuesta concreta sobre los pagos por parte del ICBF.