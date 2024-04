Lo sagrado como sociedad: la ética, el diálogo y el consenso laico

En este martes de Semana Santa en Hora20 un alto en el camino a la coyuntura para mirar a profundidad los temas que como sociedad nos aquejan, una reflexión a la ética, a los desafíos de la ética y a esos temas que estarían alternando nuestro comportamiento. Se habló de la verdad y de la mentira, de los tiempos en que vivimos y de ese reto que tenemos como sociedad de vivir al filo de una navaja.

En tiempos de extrema convulsión política, de una agenda nacional que nos ocupa día a día, aprovechamos este martes de Semana Santa para hacer un alto en la lectura de la coyuntura e intentamos mirar a profundidad los temas que nos preocupan como sociedad, los temas sobre los que debemos reflexionar en un momento en el que en el Islam con el Ramadán y el Catolicismo con la Semana Santa, se aprovechan largos espacios para la reflexión interior y de lo que nos rodea.

El Retorno de la ética del que escribe Javier Cercas en El País a propósito de los escándalos políticos que vive hoy España y en el que plantea que no basta con sustituir a los corruptos por honrados, si se quiere atajar realmente la corrupción y en el que señala la importancia de no emancipar a la política de la ética. Discusiones también aplicadas a nuestra realidad sobre la ética en la política, en las instituciones y en los comportamientos como individuos, cada vez más mediados por las redes y la inteligencia artificial.

También una reflexión a la mentira en nuestra sociedad como lo planteaba Ignacio Sánchez, una sociedad que privilegia la mentira sobre la verdad, al menos, en lo que respecta a la política y el comportamiento de quienes nos lideran, todo esto, en medio de un mundo que se aferra al margen de la razón como lo señala Sánchez. Trump y Putin una pequeña muestra de cómo la mentira dominaría el debate público en nuestra sociedad. De otro lado, están las reflexiones que también nos deja Leonardo Padura en El País sobre un mundo que parece vivir al filo de la navaja histórica, social, ambiental y ética, de un pesimismo histórico que nos domina y en el que el mundo tal como lo conocemos será muy diferente en poco tiempo

Lo que dicen los panelistas

Para Melba Escobar, escritora y columnista en El Tiempo estamos en un mundo en el cual todos robamos y todos engañamos y que una forma del robo es la atención, “he pensado cómo robamos atención a una audiencia que está en todas partes y en ninguna y cómo el mundo se vuele una lucha descarnada por la atención en medios o redes”. Manifestó que es la sociedad de la vitrina y cómo todos estamos en un escaparate como lo es Instagram, “es la noción de lo que es cierto o no y que va más allá de lo político, hemos roto barreras de lo falso y lo cierto, todos nos queremos exponer como felices cuando realmente no somos lo que proyectamos”. También se preguntó por la ruptura generacional y la influencia que tiene dicho asunto en el corazón del daño como sociedad, “es importante la conversación intergeneracional en la que la percepción de los jóvenes es que los mayores estamos enfrascados en el discurso apocalíptico”, con lo cual, dice que necesitamos buscarle a los jóvenes una narrativa en la que todos podamos conversar y tener un espacio para la esperanza.

Mauricio García Villegas, abogado, profesor universitario, columnista en El Espectador, doctor en Ciencia Política e investigador en DeJusticia, planteó que a propósito de la Semana Santa, toda sociedad necesita limitar un campo de lo sagrado, lo que no es objeto de disputa, algo sobre lo cual todo estamos de acuerdo y no hay diferencias de tipo político o religioso, “todos estamos de acuerdo en que no se puede maltratar a las mujeres o los niños, hay unos temas sagrados en los que la política no debería intervenir”. Señaló que eso se ha erosionado porque la política ha colonizado unos terrenos que pertenecían a la religión y se ha impuesto sus leyes de polarización, odio y mentira.

Destacó que una sociedad pluralista debe definir unos límites en temas como cultura ciudadana o el fortalecimiento de la ética que es el conocimiento milenario para determinar los contenidos de lo sagrado, “hay que recuperar la ética y no permitir que la política la monopolice y la capture”, manifestó.

Resaltó que el ejercicio de dudar es fundamental, “pensando sobre la mentira no creo que el problema es que la gente ahora es más mentirosa, sino que compiten muchos valores y uno de esos valores es el tribal, las sociedades se han vuelto muy tribalistas, eso se ha acentuado en el mundo contemporáneo, la gente se pone en camisas militantes para defender sus grupos”.

Camilo Bonilla, director de posgrados de la Escuela de Ciencias Humanas y de los programas de Licenciatura en la Universidad del Rosario, dijo que ver con ojo crítico al otro es muy fácil, “como individuos somos una parte importante del problema de esa crisis que podemos considerar que hay en la ética”. Invitó a que aprovechando esta época, como personas y ciudadanos pensemos desde las virtudes y juicios, si es posible que aquello en lo que creemos firmemente, no sea cierto, “nos llenamos de certezas y dudamos muy poco, si no se hubiera dudado de la moralidad de la esclavitud, hoy todavía sería legal”, con lo cual, dijo que la duda es parte constitutiva del avance de la humanidad, “se nos invita a que peleemos por aquello en lo que creemos y dejamos perder algo que es importante: pensar que quizás y solo quizás estamos equivocados en eso que creemos”.

Sobre la incidencia de la educación en temas como la ética, dijo que a veces a los padres de familia les cuesta entender que en serio el proceso educativo es un proceso integral y que es responsabilidad de todos, “muchas veces y es desafortunado que padres de familia piensan que por llevar el hijo al colegio o a la universidad ahí aprenden todo: no robar y a actuar con ética como profesionales, eso no es del todo cierto, hay virtudes que se forman desde el momento mismo en el que el bebé está en su familia”.

Para Norma Jimeno, licenciada en filosofía, columnista y consultora, un elemento asociado a lo sagrado es pensar que la ética es conformada por todos nosotros, “nuestras actuaciones están determinadas por lo que construimos, parecer que cada uno se para con cierta distancia en la que el mundo funciona afuera y se ve como un agente independiente, entonces son los otros lo que lo hacen mal y hacemos juicios, pero no actuamos éticamente”. Destacó que es necesario saber que es cada individuo el que hace parte de la sociedad y que no es algo que está afuera, “es pensar que cada uno es actor y así podríamos lograr algo”.

Sobre el proceso de educación, dijo que el mundo cambia, todo se mueve vertiginosamente y ahí está lo difícil de la educación, “es responder a ese cambio, es muy complicado dar respuestas a una serie de cambios, la desesperanza viene un tanto de que nos quedamos en que ya la realidad del mundo no es en lo que estábamos y con eso mueren valores asociados, no hay apertura de los adultos a mirar y aceptar que la realidad va cambiando y trae cosas nuevas y tenemos que pensar diferente, incluso éticamente, pero no como un añadido porque ese cambio implica una modificación en el comportamiento y relacionamiento”.