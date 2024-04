Leonel Álvarez anhela volver a dirigir la Selección Colombia

Leonel Álvarez regresó a Colombia para hacerse cargo del Deportivo Pereira luego de su paso en 2023 por Cienciano de Perú. Anteriormente, en el 2022, estuvo a cargo de Águilas Doradas, con el que hizo una gran campaña en el todos contra todos, pero en cuadrangulares le quedó faltando para meter al equipo antioqueño en la final del Torneo Clausura.

El último título en su palmarés fue con Cerro Porteño de Paraguay en el Clausura del 2017 y luego pasó por Libertad de Paraguay. Si bien su carrera tomó desde hace rato un enfoque a nivel de clubes, Álvarez desea regresar a la Selección Colombia, la cual tuvo bajo su mando durante cinco partidos (3 ganados, 1 empatado y 1 perdido), tras quedar como encargado luego de la salida de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

En diálogo con AS Colombia, el técnico de 58 años se refirió a ese anhelo de volver a estar en la raya con el combinado nacional, así como contó los países en los que le gustaría dirigir a nivel de equipos. Sobre el combinado nacional, aseguró que admira al entrenador Néstor Lorenzo y apoya el escudo que defendió por más de 100 partidos.

“Uno siempre está dispuesto a un llamado. Hay admiración del entrenador que está, uno hace fuerza como hincha y más yo que vestí la camiseta por 12 años y jugué más de 100 partidos. En eso soy respetuoso, pero claro que anhelo algún día volver. Son experiencias que se han vivido maravillosas. Es una carrera corta, pero a donde he ido siempre he conseguido logros”, dijo al respecto.

Sobre su metodología de trabajo y el éxito en Paraguay con Cerro, como base para poder algún día estar al mando del equipo nacional, agregó: “He encontrado grupos muy buenos y he sido campeón, el ejemplo es Paraguay que allá ningún entrenador había sido campeón en el primer semestre y en cinco meses ya habíamos conseguido logros. Siempre buscamos a través de un buen trabajo poder consolidar un equipo y tener una estructura que permita conseguir logros. Si uno se mentaliza en entrar a los ocho, no lo va a lograr. Si uno se mentaliza ser campeón, uno puede soñar. Yo les insisto mucho a estos muchachos que hay que trabajar en equipo, la dinámica cambió mucho, los extremos son de ida y vuelta cada uno tiene una responsabilidad cuando tiene el balón en su poder tomar buenas decisiones, me gustan los jugadores que piensan y entienden en qué parte del campo está. Hemos encontrado a donde hemos ido, muy buenos equipos. Hay que tomar decisiones drásticas y complejas, pero siempre son pensadas por el grupo de trabajo que yo tengo que es muy bueno”.

Con relación a James Rodríguez, al que le dio la oportunidad de debutar con la Selección Colombia en octubre del 2011, reveló: “Se asustaron un poco (los directivos) fue cuando yo le dije a James que me la iba a jugar con él de entrada. Le dije ‘está asustado’ y le miraba el gemelo y le decía ‘eso no es un gemelo, es un trillizo, con ese gemelo no le puede dar miedo nada’. Con los entrenamientos, me convencía más que iba a iniciar con él en Bolivia, como también quería iniciar con Dorlan Pabón. Tenía visualizado un equipo y cómo hacerle daño a Bolivia. Yo le decía. ‘Dígame si está asustado para tomar una decisión’. Él es un ser humano muy humilde y muy buen trabajador, me la jugué con él en ese partido. Logramos un gran resultado. En el tiempo que yo estuve en Selección como jugador, no pudimos ganar allá. Tenía mi intuición y quise buscar atacarlos y fuimos merecedores de haber ganado ese partido”.

Finalmente, contó cuáles son los países a los que le gustaría ir. “Los tiempos de Dios son perfectos. Me gustaría España. México me encanta. En cualquier momento vamos a tener la oportunidad de estar en esos países. Estados Unidos también me encanta. He estado cerca y compitiendo con muchos entrenadores, pero hemos estado cerca de poder llegar”.