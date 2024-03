Juan Pablo Vargas: “Sumar de a tres contra Flamengo va a ser muy importante”

En el cierre de la jornada sabatina del fútbol colombiano, Millonarios consiguió una sufrida victoria por 1-2 ante Fortaleza con goles de Juan Pablo Vargas y Juan Carlos Pereira en el Metropolitano de Techo, resultado que dejó a los dirigidos por Alberto Gamero en la octava casilla del campeonato, de manera parcial, con 19 unidades.

Precisamente Juan Pablo Vargas, quien ofició como capitán del conjunto azul y fue elegido la figura de la cancha al marcar el primero del compromiso en un buen cabezazo luego de un tiro de esquina. Habló en zona mixta sobre lo que fue este duro partido que se terminó sufriendo en los minutos finales y lo que será el debut de Millonarios en la Copa Libertadores, el próximo martes a las 5:00 pm, nada más y nada menos que contra Flamengo.

Se le inició preguntando sobre el balance del compromiso, en el que por momento se sufrió de más, a lo que respondió, “Yo creo que en la derrota lo dije, ahora lo digo en la victoria, hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, en la transmisión dije a veces nos hacía falta volver a sufrir un par de partidos para volver a tener esa garra, ese deseo, esas ganas que se le ven al equipo, no es lo ideal, pero me parece que el equipo terminó bien, lo sufrimos por su puesto, uno quiere ganar 3-0 todos los partidos, pero en una situación como estas es bueno para el equipo, que todos estemos despiertos, que defendamos este escudo como debemos hacerlo y en instancias así es donde se ve esa pasión”, inició afirmando el central costarricense.

En los últimos minutos, el equipo local empujo y metió a Millonarios en su arco, lo obligó a defender muy atrás, algo que muy pocas se ve el conjunto azul, esto dijo sobre esa situación: “Muy apretado, porque obviamente ellos lanzaron mucho balón largo, y esos muchas veces crean peligro inconscientemente, a veces no llevan peligro y pasa algo, queda un rebote y hay gol, entonces yo creo que lo manejamos bien, no nos desesperamos, mantuvimos el bloque bajo, pero lo hicimos muy bien”.

Juan Pablo Vargas junto a Andrés Llinás han sido consideradas una de las parejas de centrales más sólidas del futbol colombiano, y siempre que ambos están disponibles han sido los dueños de esa posición. Sin embargo, Llinás se lesionó, algo que obligó a Alberto Gamero a buscar otra alternativa. Óscar Vanegas fue el elegido para ocupar esta posición, Vargas comentó un poco sobre como se siente junto a él:

“Bien, es un jugador muy aguerrido, a mí me gusta, me gustan los jugadores como él, que viven el partido, se critica mucho, uno puede tener errores, tener virtudes, lo que sea en el futbol uno no se las sabe todas, pero cuando usted juega con esa garra y con esa pasión que juega él a uno lo motiva, y me parece que Óscar lo vive mucho, a veces uno le dice que le baje un poquito porque se está saliendo, me siento bien al lado de él, de Moreno Paz y de Llinas”, comentó Vargas.

Opinión de la hinchada de Millonarios

“Sabemos que el martes va a estar lleno, no dudamos de eso, sabemos la hinchada que tenemos, que son fieles a nosotros y me parece que eso va a jugar a favor así haya un aparte que no esté disponible, pero la hinchada de Millonarios también es un punto aparte para nosotros, sabemos lo que significa y lo valoramos muchísimo”, sentenció.

Debut en Copa Libertadores ante Flamengo

El próximo martes Millonarios debutará en Copa Libertadores, tendrá una difícil prueba ante Flamengo de Brasil, el juego se disputará en el Estadio el Campin de Bogotá. El equipo embajador integra el grupo E junto a Bolívar, Palestino y el mencionado Flamengo.

Vargas dio su opinión acerca de como llega el equipo a este importante compromiso, “Estas dos victorias fueron demasiado importantes, creo que era lo que necesitábamos a vísperas de un partido tan importante como contra Flamengo, sabemos que sumar de a tres contra ellos va a ser muy significativo por los rivales que hay y por lo que significa Flamengo. Nosotros los jugadores de fútbol somos muy anímicos, somos de momentos y creo que poder encontrar este primer partido de Libertadores con dos victorias es lo ideal y lo mejor que nos puede estar pasando en este momento”, aseguró.

Concepto de Flamengo

“Hablar de Flamengo es decir más virtudes de las que ya se sabe, es un equipo demasiado dinámico, con jugadores de muy buen pie, a ellos lo que les gusta es tener el balón y más viniendo a Bogotá que ellos sienten el ahogo, creo que lo principal será quitarles el balón, porque ellos van a tratar de tenerla lo más que puedan para no estar corriendo detrás. Me parece muy importante que en un partido como estos la primera que quede tiene que ir para dentro”.

“Flamengo es el equipo de mejor nivel en el grupo, es el equipo que va a hacer la diferencia y para nosotros poder sacar un resultado positivo el martes va a ser muy importante, luego tendremos dos visitas que también tenemos que hacer buenos partidos, tenemos que ir paso a paso, pero sí, Flamengo nos puede dar ese ánimo para hacer una muy buena Copa Libertadores”, sentenció el costarricense.

Enfrentar a Colombia en la Copa América con Costa Rica

Costa Rica viene de conseguir su clasificación a la Copa América luego de vencer en el repechaje a la Selección de Honduras. Integrará en grupo C, junto a Colombia, Brasil y Paraguay, Juan Pablo Vargas, quien disputó el mundial de Qatar 2022, últimamente ha sido habitual en las convocatorias y posiblemente este en el certamen internacional.

Esto dijo cuando se le mencionó la posibilidad de enfrentar a la Selección Colombia, “Es muy bonito poder enfrentar a Colombia, espero poder estar en la lista final, yo creo que el grupo está muy bueno, Brasil y Paraguay, está muy bonito todo. Creo que hay una parte también emotiva con el tema de Colombia”, finalizo el central de Millonarios.