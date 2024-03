Regresa “Orgasmo”, la comedia de Antonio Sanint

“Orgasmo”, el stand up de Antonio Sanint

El Teatro Nacional de la calle 71, recibe la segunda temporada de “Orgasmo”, el stand up de Antonio Sanint que presenta una nueva forma de mirar nuestras mas profundas intimidades, sin penas, ni tapujos sobre los grandes dilemas existenciales que rondan por la mente de cada persona.

Antonio Sanint sobre la segunda temporada de “Orgasmo” afirma a Caracol Radio, “el primer sorprendido soy yo, vine a grabar un especial y Nicolás Montero el director del Teatro Nacional, me invitó a quedarme y hacer “Orgasmo”, no sabíamos honestamente, ni el teatro ni yo de como iba a funcionar, pero funcionó increíble, se llenó totalmente y me volvieron a invitar para una nueva temporada”.

“Orgasmo” el stand up de Antonio Sanint se encuentra disponible los martes y miércoles en su segunda temporada en el Teatro Nacional de la Calle 71. Más información en la página web del teatro.