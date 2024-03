Viernes 29 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio más turístico del Quindío y de Colombia estamos hablando de Salento han tenido problemas en el abastecimiento de agua debido a afectaciones en la planta de tratamiento y por el alto consumo.

Adrián Felipe Vaquero trabajo en Bernabé café y Bistro en Salento Quindío denuncio que tras dos días sin agua en el municipio de Salento decidieron cancelar reservas de agencias y operadores turísticos que teníamos para el día de ayer

Y agregó “teníamos una agencia internacional la agencia está bastante disgustada porque los turistas ya vienen en camino hacia Salento y yo les dije que no podría ofertarles el servicio a lo que entonces responden que para qué ir a ofertar Salento a Anato si sencillamente Salento no tiene la capacidad para recibir turistas, si no existe una planificación estratégica en el turismo de Salento creo que esas palabras son bastante fuertes”

Agregó el empresario que es momento de exigir la EPQ que nos cuente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya van más de 8 años del mismo problema de la misma situación y no hay solución.

En Caracol Radio hablamos con el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ Alejandro Guevara que desde la planta de tratamiento de Salento explicó “hicimos una visita directa a la boca toma de la quebrada Cruz gorda a su tanque desarenador estuvimos también en la quebrada Bolivia y en la cristalina, la dificultad que se presentó en Salento el miércoles es que se presentaron altas lluvias lo que generó, alto incremento en el nivel de turbiedad de ingreso del agua a la planta, por lo tanto tocó suspender el servicio

Ayer en la tarde del jueves según EPQ el servicio ya se había restablecido en el 90% de la localidad, esperando que el suministro de mantenga en lo que resta de la semana mayor.

El gerente también hizo llamado a los usuarios y a todos los visitantes para hacer un uso racional, por el alto consumo de agua.

La Policía del Quindío informa que ayer jueves 28 de marzo, en horas del mediodía, en el barrio Pablo VI del municipio de Montenegro, se llevó a cabo la captura de un hombre de 40 años de edad, conocido con el alias “Pepo”.

Este individuo fue capturado en relación con el acto de incendiar una motocicleta perteneciente a la Policía Nacional. La motocicleta uniformada era utilizada por dos policías en labores de patrullaje y control. En el momento de los hechos, los Policías se encontraban en un sector peatonal y dejaron la motocicleta estacionada en la vía pública. Alias “Pepo”, quien tiene apariencia de habitante en condición de calle, derribó la moto y le prendió fuego.

La rápida acción de la comunidad fue fundamental para controlar el incendio. La persona capturada será puesta a disposición de las autoridades competentes para responder por sus acciones conforme a la ley.

Es de anotar que el capturado tiene siete registros en el SPOA por tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas.

La Policía Quindío informa que ayer jueves 28 de marzo, en horas de la tarde, en el municipio de Calarcá, vía pública, sector del barrio Margarita Hormaza se presentó un incidente en el que resultó herido con arma de fuego un hombre de 36 años, identificado como Germán David Meló, quien presenta registro en el SPOA como víctima y como indiciado.

El hombre fue trasladado inicialmente al hospital local y posteriormente a una clínica de mayor nivel para su atención médica pertinente.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el herido estaba en su automóvil cuando fue abordado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta y dispararon contra él. Estos hechos están siendo investigados por el CTI con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Vuelve y juega, los semáforos ubicados en la carrera 18 con calles 19, 20, 21 y 23, fueron vandalizados y objeto de hurto por parte de inescrupulosos.

500 metros de cable fueron saqueados, provocando la falla inmediata en los semáforos de este sector, ocasionando, no solo daños a la red semafórica, sino también, afectación en la correcta movilidad de automotores y peatones.

117 años de tradición cumplirá la procesión de la soledad en Armenia

Una de las actividades religiosas más importantes de la Semana Santa es sin duda la procesión de la virgen de La Soledad que se realiza el sábado santo 30 de marzo a las 6 de la tarde que sale de la catedral La Inmaculada Concepción del sector de la plaza de Bolívar recorriendo la carrera 15 hasta el parque sucre y luego de regreso hasta la calle 21 para finalizar en la iglesia.

El padre David Cabrera, párroco de la catedral La Inmaculada Concepción exaltó la importancia del evento en cuanto a la imponencia y elegancia que la caracteriza convirtiéndose en un atractivo turístico para propios y visitantes.

Desde la iglesia cristiana llaman a la reflexión y a recordar la misericordia de Dios

En el marco de la Semana Santa también la religión cristiana realiza sus actividades respecto a la reflexión que deja el amor y la entrega de Jesús por todos nosotros.

La pastora Alexandra Valderrama de la iglesia Herederos del Reino de la ciudad manifestó que esta temporada es para recordar el sacrificio que hizo el señor al dar a su único hijo por la salvación de toda la humanidad.

Advirtió que no por ser la semana santa es que los cristianos deben reflexionar sino siempre tener presente el amor tan grande que Dios tiene para con todos.

Invitó a los ciudadanos en general a acercarse a Dios y reconocer que sin él no somos nada.

A las 7y30 de la noche de hoy viernes 29 de marzo en Teatro Azul en Armenia se llevará cabo el Concierto de Violonchelos, Lanzamiento de álbum “COLOMBIA EN DOS CHELOS” espere entrevista con el maestro Deiner Sergio Hurtado uno de los protagonistas de este concierto.

Jueves 28 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío