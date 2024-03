Se anuncia película y set de Música de Amy Winehouse

UMR/Island Records siguen el estreno de la película de Sam Taylor-Johnson “BACK TO BLACK”, basada en la vida de Amy Winehouse, una de las más grandes artistas de nuestro tiempo, con el lanzamiento el 17 de mayo del recopilatorio “Back To Black: Songs from the Original Motion Picture”.

El set estándar de doce canciones incluye tres grabaciones originales del influyente debut de Amy, “Frank”, tres canciones de la multipremiada obra maestra de Amy “Back To Black” e incluye un tema nuevo, ‘Song for Amy’, cantado por Nick Cave. La banda sonora de la película fue compuesta y grabada por Nick Cave y Warren Ellis.

También se incluirán en el álbum otras 5 canciones de artistas que sirvieron de inspiración a Amy: The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington y Sarah Vaughan, cuyas voces aparecen en momentos clave de la película.

Amy Winehouse es considerada con razón una de las mejores artistas de la historia reciente, con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 80 millones de streams mensuales. Su obra maestra de 2006, Back to Black, la catapultó al estrellato mundial y le valió el récord de 5 premios Grammy, entre ellos el de Grabación del Año y Canción del Año por su éxito Rehab.

BACK TO BLACK es el esperado largometraje de la aclamada cineasta y artista visual Sam Taylor-Johnson, que STUDIOCANAL estrenará en los cines del Reino Unido e Irlanda el 12 de abril de 2024, y Focus Features en EE.UU. el 17 de mayo de 2024.

Taylor-Johnson, que narra la vida personal y profesional de Winehouse en Londres y su extraordinario ascenso a la fama, dirige a la estrella revelación Marisa Abela (Industry) en el papel del icono de la música Amy Winehouse.

Apoyan a Abela el actor Jack O’Connell, ganador de un BAFTA, Eddie Marsan, Juliet Cowan y la actriz Lesley Manville, nominada al Globo de Oro y al Oscar.

La película, y la música de esta banda sonora, se centran en el extraordinario genio de Amy Winehouse, su creatividad sin igual y la cruda honestidad que impregnaba todo lo que hacía. Autora e intérprete realmente fenomenal, Amy fue y sigue siendo un talento único en una generación.

“Back To Black: Songs from the Original Motion Picture” estará disponible en vinilo negro de 140 gramos, edición limitada en vinilo de color melocotón (exclusiva de D2C), doble vinilo, CD sencillo y doble CD. Los discos de vinilo se presentan con fundas interiores impresas que incluyen una nota personal de Sam Taylor-Johnson. Los formatos 2LP y 2CD contarán además con impresionantes fotografías en blanco y negro de las escenas entre bastidores capturadas por Sam Taylor-Johnson en el set durante el rodaje de la película. Todos los formatos físicos saldrán a la venta en todo el mundo el 17 de mayo.

Las versiones digitales de los productos estándar y de lujo estarán disponibles coincidiendo con el estreno en cines del Reino Unido e Irlanda de “BACK TO BLACK” el 12 de abril de 2024.

Lista de tracks

1CD, 1LP y eAlbum

LP1 – Lado A

Amy Winehouse - What Is It About Men Amy Winehouse - Stronger Than Me Amy Winehouse - Know You Now The Shangri-Las - Leader Of The Pack Billie Holiday - All Of Me Amy Winehouse - Back To Black

LP1 – Lado B

Minnie Riperton - Les Fleurs Dinah Washington - Mad About The Boy Amy Winehouse – Love Is A Losing Game Sarah Vaughan featuring Clifford Brown - Embraceable You Amy Winehouse - Tears Dry on Their Own Nick Cave – Song For Amy

2CD, 2LP y eAlbum Deluxe

LP1 – Lado A

Thelonious Monk - Straight, No Chaser Amy Winehouse - What Is It About Men Amy Winehouse - Stronger Than Me Amy Winehouse - I Heard Love Is Blind The Specials - Ghost Town Amy Winehouse - Know You Now Little Anthony & The Imperials - I’m On The Outside (Looking In)

LP1 – Lado B

The Shangri-Las - Leader Of The Pack Billie Holiday - All Of Me The Shangri-Las - Dressed In Black Donny Hathaway - I Love You More Than You’ll Ever Know The Libertines - Don’t Look Back Into The Sun Amy Winehouse - Fuck Me Pumps

LP2 – Lado C

Tony Bennett - Body & Soul Amy Winehouse - Back To Black Amy Winehouse - Valerie (Live Lounge version) Minnie Riperton - Les Fleurs Willie Nelson - That’s Life Dinah Washington - Mad About The Boy Amy Winehouse - (There Is) No Greater Love

LP2 – Lado D