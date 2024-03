Mateo García y James Aguirre durante el partido entre Once Caldas y Alianza FC / @oncecaldas

James Aguirre sueña con el título para Once Caldas: “El objetivo es ser campeón”

Once Caldas sigue realizando una destacada temporada en la Liga colombiana. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera quedó muy cerca de clasificar a los cuadrangulares luego de su último triunfo por la mínima diferencia ante Alianza en Palogrande, en medio de un marco de fiesta por el reconocimiento a Dayro Moreno como máximo goleador histórico del campeonato.

En esa victoria ante el cuadro de Valledupar, fue clave el arquero James Aguirre al atajar dos penales: uno a Sherman Cárdenas y otro a Michael Rangel. En total, en lo que va del semestre, ha realizado 50 atajadas y tres han sido cobros desde el punto blanco. En su paso por los micrófonos de El VBar Caracol, el arquero de 31 años habló de su presente, de los objetivos del equipo y su trabajo día a día.

“Muy contento, feliz. Hay que seguir trabajando de la misma forma, mostrando el mismo nivel y construyendo triunfos para que una ciudad tan linda, siga teniendo alegrías”, inició diciendo. “Entrenarme al 100% y enfocarme en lo importante, pensar a partido a partido y tener los pies en la tierra, pensar que no es el techo y que siempre se está para dar lo mejor”, respondió sobre las claves de su buen momento a nivel individual.

“Uno siempre estudia, pero son momentos difíciles por cómo se presentan, por como estaba el estadio. La información que nos da el cuerpo técnico es para estudiar, ahora estamos pensando en el otro rival. Con la información que nos han dado, nos ha dado resultado”, agregó sobre el trabajo para atajar penales.

El sueño de ser campeón

Once Caldas no clasifica a unos cuadrangulares desde el segundo semestre del 2018, cuando estaba bajo el mando de Hubert Bodhert. Ahora, con 24 puntos logrados de 39 posibles, la hinchada se ilusiona con regresar a esta fase del torneo y por qué no, con el título.

“El principal objetivo es ser campeón, pero hay unos pasos que hay que dar para llegar allá, como meternos a los ocho, pero estamos para grandes cosas. Es una hinchada acostumbrada a títulos, es exigente y merece eso, lo mínimo que podemos hacer es dar lo mejor dentro de la cancha”, manifestó al respecto del sueño de lograr el título.

Asimismo, valoró el trabajo hecho por los directivos para poder conformar un plantel que ha competido. “Los directivos han hecho un esfuerzo grande de conformar un buen grupo, un grupo humilde, con sacrificio y que entiende lo que es Once Caldas. Lo más importante es que hay un staff técnico que entrega información y es darle las gracias a Dios, al grupo, a los directivos, que nos plantearon un buen proyecto”.

