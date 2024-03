Turistas que arriban en Santa Marta hacen llamado a la concientización de reciclaje

Santa Marta

En una encuesta realizada con turistas para Caracol Radio muchos de ellos consagraron a Santa Marta como destino favorito para esta Semana Mayor, gozando cada vez más de las playas y gastronomía como los pescados en sus diferentes presentaciones, y reconociendo que existe aumento significativo de nuevos establecimientos en el comercio, además que cada vez la amabilidad por parte de samarios se hace sentir.

Sin embargo, a pesar de poseer las maravillas, señalan que se necesita de más concientización por preservar el cuidado del medio ambiente, un aspecto que termina siendo crucial para mejorar el progreso de la ciudad de cara para los 500 años.

“Veo a las playas muy lindas, pero todavía le falta, aunque claro que la cultura que traen otros turistas no ayuda mucho para que se mantengan tan limpias como debería ser...” mencionó una visitante que concurría en la playa de Bello Horizonte.

Así mismo otra ciudadana señaló “Lastimosamente veo playas muy sucias, mis hijas son ambientalistas y a ellas les desespera ver una playa sucia, por esta razón no decidimos estar en la playa de Palomino porque la playa no es tan agradable, en cambio esta de Bello Horizonte es muy linda y se nota que la gente cuida un poco más la playa. No sé si de deba por los tipos de hoteles que hay acá pero definitivamente las playas no están muy limpias, las dañamos mucho, y es lamentable que eso suceda porque esta es una oportunidad para los que estamos trabajando cada año para poder venir y disfrutar de nuestro país y no salir a otros lados donde hay también playas muy lindas. Se necesita un poco más de cultura”.

De esta manera, así como estos visitantes, otros más mencionan y recalcan el cuidado necesario que se debe tener, partiendo del consentimiento y el sentido de pertenencia necesario por cuidar y preservar lo que nos corresponde, añadiendo que se necesita ser más consientes desde el hogar y de tener la disposición de reciclar.