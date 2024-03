José Luis Chilavet ataca con dureza a Vinicius: “El fútbol es para hombres”

Jose Luis Chilavert. (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images) / STR

El atacante brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., habló en conferencia de prensa previo al partido amistoso que disputará Brasil ante España, duelo que se vivirá en el Estadio Santiago Bernabéu. La primera pregunta fue dirigida hacia la lucha que vive día a día contra el racismo. El brasileño contestó y en esta oportunidad no pudo contener el llanto, lo que fue motivo de diversos comentarios.

“Cada denuncia que hago parece ser peor. Yo no estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo. He hablado con mucha gente que me ha querido ayudar. Habrá gente que hable bien de mí, y hable mal. Pero tengo que acostumbrarme a eso. Siempre pienso ayudar a todas las organizaciones para combatir el racismo”, “Solo quiero jugar al fútbol y nunca ver sufrir a las personas negras”, comentó Vinicius entre lágrimas.

Vinicius Jr. es un jugador de amores y odios, un jugador que divide en el mundo del fútbol. En esta ocasión, el exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert, criticó fuertemente al brasileño por sus declaraciones sobre el racismo que ha vivido en los últimos años en España y por terminar con lágrimas en plena conferencia de prensa.

José Luis Chilavert, histórico portero de la selección paraguaya, no vio de la mejor manera su actitud y aseguró en su cuenta oficial de ‘X’ que el brasileño es el primero en atacar a sus rivales, pero no todo terminó allí, pues lo insultó y luego le dijo que el fútbol es para hombres. Comentario que generó apoyo de unos y críticas de otros.

“Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, respondió Chilavert a una publicación del periodista argentino Juan Pablo Varsky.

Por ahora, Vinicius Jr. está concentrado en terminar la fecha FIFA con Brasil, cuando enfrenten a España, este martes 26 de marzo, después de las 3:00 de la tarde. Luego deberá volver a unirse al Real Madrid, para finiquitar la consecución de La Liga Española, y buscar avanzar en la Champions League, donde deberán enfrentar al Manchester City en los cuartos de final.