PGN formuló cargos a exsecretaria de educación de Santander por presuntas irregularidades

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación informó que formularon cargos en contra de María Eugenia Triana Vargas, exsecretaria de educación de Santander en la administración anterior, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato con una fundación dirigido a estudiantes con necesidades educativas especiales.

De acuerdo a la PGN, este contrato por valor de $ 1.372′959.560 con la Fundación Piensa en Todos se habría utilizado una modalidad contractual que no correspondía. “Al parecer, al suscribir el citado bilateral para la prestación de servicios de apoyo pedagógico para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales de los municipios no certificados de Santander, la exfuncionaria habría utilizado una modalidad de contratación que no correspondía con lo establecido en el estatuto contractual”, puntualizó el ministerio público.

La entidad señaló que en este tipo de procesos contractuales se debe recurrir a una licitación pública y se habría utilizado una modalidad diferente por lo que califican esta falta como gravísima cometida a título de culpa grave.

La exsecretaria podrá presentar descargos y la pruebas pertinentes que considere para su defensa.