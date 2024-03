Víctor Hugo del Río y su dolor con el Tolima: Me siento muy triste... no me quieren

Víctor Hugo del Río, reconocido como uno de los jugadores más importantes en la historia del Deportes Tolima, habló en Caracol Deportes sobre el difícil momento que atraviesa a nivel económico. El argentino, nacionalizado colombiano, expresó su dolor con el equipo de Ibagué y aseguró que busca vender algunas de sus camisetas históricas para regresar a su país.

Del Río integró al Tolima entre los años 1980 y 1984, haciendo parte del plantel que tuvo una histórica participación en la Copa Libertadores. El exjugador también confesó que siempre quiso poder dirigir al club a nivel profesional y contó que cuando empezó la pandemia fue despedido de la institución.

“Yo estoy bien, físicamente estoy bien, me siento contento acá en Ibagué, el asunto es que uno se queda sin trabajo y ya empiezan a escasear las cosas acá en la casa, ya empiezan a aparecer las deudas. Eso es lo díficil, yo ya estoy tratando de solucionar todo eso, estoy pensando en vender las camisetas que usé con el Kokoriko, con el Tapa Roja y con esa plata, tratar de irme a Argentina, porque yo esperé mucho tiempo, le dediqué mucho tiempo al Deportes Tolima a esperar si en algún momento se acordaban de lo que fui como jugador y me dejarían dirigir, para eso me preparé, 34 cursos que hice de técnico entre la ATFA y FIFA y el resto de cursillos que hicimos en Colombia, pero nunca se dio la oportunidad de poder dirigir”, comentó.

Víctor Hugo del Río añadió: “estuve trabajando con el Deportes Tolima, haciendo veedurías, trabajando en las categorías menores, pero las aspiraciones mías siempre fueron dirigir a nivel profesional y nunca se dio”.

Sobre esto último, manifestó su inconformidad. “No, cuando empezó la pandemia, a los cinco días de eso nos sacaron a tres personas del club, por la pandemia, yo acepté, pero nunca pude aceptar que no me tuvieran en cuenta. Sigue trabajando gente que nunca le dio nada al Deportes Tolima y sin embargo, los que transpiramos la camiseta, los que transpiramos en el estadio para que el equipo que era denominado chico pase a pelear títulos a estar en Copa Libertadores, no nos tuvieron en cuenta”

Otra de las razones para volver a Argentina es una promesa que le hizo a su nieto, también jugador de fútbol. “Hoy en día le tengo que cumplir una promesa a mi nieto, que me pidió hace 12 años, cuando él tenía seis añitos, de viajar a Argentina, él quería jugar en Argentina, ya con 18 años me dijo ‘ya es tiempo’. Me sacan a mí del Deportes Tolima y a los pocos meses también lo sacan a él de las divisiones menores, todo eso llenó el vaso”.

Víctor Hugo del Río habló sobre su infonformidad: “la verdad me siento muy triste, yo quiero la ciudad, por eso vine directamente a vivir acá, cuando me gradué de técnico en la ATFA vine a vivir acá, tuve la oportunidad de trabajar, fui asistente de Hernán Torres cuando él dirigió al Deportes Tolima en primera instancia, pero luego me sacaron de ahí, igualmente yo seguí adentro de la institución”.

“Una vez pedí una boleta para llevar a mi nieto, me dijeron que el niño de seis años que entrara a Sol y que yo fuera a Platea, pero que entraba por lista. Cuando era jugador me daban 10 boletas; asistente de Torres, tres y ahora ya entro por lista y no me dan una para mi nieto, y no volví nunca más al estadio, yo soy muy sincero con eso. No me quieren, sacarme de la forma en que me sacaron también, entonces dije no, ‘esto ya colmó el vaso’. Igualmente, seguí trabajando con otras empresas en torno del fútbol, pero ya es justo que no sufra más, tengo la forma de vivir de otras maneras en Argentina”, concluyó.