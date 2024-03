David Mackalister Silva: “Al que se sienta eliminado de nosotros toca darle un coscorrón”

Millonarios igualó 1-1 con el Deportivo Cali y firmó su séptimo partido consecutivo sin victorias en el presente campeonato. El equipo bogotano suma 13 puntos y se encuentra a cinco del octavo puesto, cada vez con menos opciones de llegar a los cuadrangulares finales.

Una vez terminado el juego, el capitán David Mackalister Silva atendió a los medios de comunicación, asegurando que no se sienten eliminados y que confían en revertir este mal momento en los partidos venideros.

El clásico: próximo partido

“Lo dije siendo nosotros primeros y Santa Fe, 20, creo que fue. Estos partidos son diferentes, no tienen nada que ver con posición y actualidad”.

Les cuesta generar ocasiones de gol

“Hace una fecha estábamos diciendo que no la metíamos, o sea que sí generábamos opciones, hoy también fue un bloque bajo que se trabajó bien, no tuvimos la claridad de otros partidos y por ende las pocas”.

El empate rápido del Cali

“Y es nuestro dolor. Luchamos mucho para hacer un gol, para que nos lo hagan, creo que uno o dos minutos de diferencia entre gol y gol, y en una pelota quieta. Uno quisiera haber sostenido al máximo el resultado, porque evidentemente eso iba a hacer que el Cali ya no hiciera ese bloque bajo hasta en 5 que había hecho, ahí se iba a abrir más el partido. Lastimosamente, no supimos sostener el resultado y nos cuesta no conseguir los tres puntos”.

Sobre el portero Diego Novoa

“Feliz por él, sabemos que es una persona que trabaja bastante, que luchó mucho en su vida para poder llegar acá y hoy lo logra y la verdad que lo quiere disfrutar y lo quiere aprovechar al máximo, igual que todos nosotros. Estamos feliz porque él haya tenido una buena noche y también estamos en deuda con él para que pueda sumar de a tres con nosotros”.

Sobre los hinchas que opinan que el equipo se guarda para Libertadores

“Es difícil, porque por muchas razones lo pueden decir. Lo que sí puedo decir en cabeza de un grupo que de verdad se prepara, de verdad que tiene autocrítica, es que no lo piensen así, porque no lo sentimos así. Nosotros tenemos la responsabilidad y sabemos dónde estamos y esta camiseta necesita y tiene la obligación de usted ir a buscar todo lo que juega”.

¿Se sienten eliminados?

“No, sería ilógico y el que se siente así de nosotros tocaría pegarle un coscorrón. Nosotros no perdemos la fe, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que ser fuerte y tener un horizonte claro, que no se nos han dado las cosas como queremos, eso es evidente, pero de ahí a que nosotros nos vayamos a rendir, eso sí que no está en discusión”.

Sus 400 partidos con Millonarios

“Para mí es un momento muy especial. En algún momento jugué un partido y me fui, ni el más optimista pensaba que hoy tuviera 400 partidos y los títulos que tengo con Millonarios. Eso sí la verdad que tengo mucho agradecimiento con Dios, mi familia y la gente”.