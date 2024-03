Miles de fieles participaron en la procesión de Domingo de Ramos en Tunja

Tunja

En el marco de la Semana Santa, miles de feligreses se congregaron en la Plaza de Bolívar de Tunja para participar en la procesión de Domingo de Ramos. El arzobispo de Tunja, Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, lideró la celebración, culminando con una eucaristía en la Catedral Basílica Santiago de Tunja, donde agradeció a los feligreses que le dedican esta semana a la reflexión y Dios.

“Gracias a quienes han decidido participar hoy de esta celebración y lo harán durante estos días santos. Gracias porque no se han ido a las playas, a los balnearios o a otros sitios de diversión y más bien quieren dedicar estos días a Dios”, señaló Villa Vahos.

Por otro lado, aseguró que en estos tiempos los seres humanos cada vez nos vamos alejando de Jesús con cada acto que hacemos y dejamos de hacer.

“Hoy nosotros podemos negar a Jesús cuando en nuestra vida no obramos como verdaderos discípulos del maestro, cuando nos avergonzamos de ser cristianos católicos, cuando nos da pena persignarnos, clamar las oraciones en público, cuando nos da pena orar o acercarnos al confesionario o a la comunión, cuando no somos capaces de verlo en los más necesitados. También hoy de varias maneras se sigue traicionando a Jesús con el silencio y la indiferencia frente a los signos de opresión, de violencia, de injusticia de irrespeto por la persona humana. Pero tendremos siempre la oportunidad de reconciliarnos, de reparar nuestras faltas porque la misericordia del señor es infinita.”, agregó.

Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, arzobispo de Tunja, instó a los colombianos a reflexionar en esta Semana Santa / Foto: Caracol Radio. Ampliar

Por otro lado, Monseñor hizo un llamado a la reflexión, cuidado y adoración a Dios. En su mensaje, exhortó a los fieles a seguir los designios de Dios, especialmente al respeto por los seres humanos. Asimismo, instó a la comunidad a ser más respetuosa, tolerante y amorosa.

“Que sea este tiempo de Semana Santa una ocasión maravillosa para la reflexión y el redescubrimiento de nuestra fe a la luz del misterio de la pasión muerte y resurrección del señor. Que no sea otra Semana Santa más que sumamos al calendario de nuestra existencia. Que no se quede solo en lo externo o conformarnos con aprobar o desaprobar lo estético de la celebración litúrgica o de la elegancia de las procesiones. Que no sea acumular cansancio por estar aquí y allí, sino el deseo sincero de unirnos a la pasión del señor para resucitar con él a nueva vida. Que esta semana sea una ocasión para replantear y cambiar muchas de nuestras conductas, que sea una ocasión para dejar atrás la corrupción y ser honestos, que sea una oportunidad para derrotar la infidelidad, para superar la adicción a las sustancias psicoactivas y al licor, para superar la violencia en el hogar y si nos convertimos en defensores de la vida y dejamos atrás los signos de muerte, i vencemos el odio y el egoísmo, la venganza y por el contrario siendo en cambio portadores de perdón, de paz y de reconciliación. si somos sensibles y solidarios con los pobres y con los que sufren entonces habremos celebrado una excelente Semana Santa”, recalcó monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos.