Rectora de la UFPS denuncia acoso laboral y violencia basada en género

En un comunicado, Sandra Ortega Sierra, rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander denunció que ha sido víctima de situaciones de acoso laboral y violencia basada en género a través de actos, conductas y/o comportamientos del delegado de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior Universitario.

Dijo la funcionaria que estas acciones han sido realizadas de forma presencial, a través de medios de comunicación masivos y redes sociales, donde el señalado utilizaba la imagen gráfica del logo de la Presidencia de la República de Colombia.

Agrega que estas acciones le han causado daño, impactando su salud física, emocional y psicológica, pues buscarían menoscabar su autoestima, dignidad y buen nombre.

En el comunicado se puede leer además que Ortega esperaba mantener esta situación en la esfera de las instituciones competentes (Procuraduría, Fiscalía y Consejo Superior de la Judicatura). Sin embargo, indica que “el denunciado la expuso nuevamente en sus redes sociales revictimizándome, y eso me motivó a hacer esta declaración pública y acogerme a mi derecho de no ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo requeridos, y me acogeré a los derechos consagrados, en especial al literal k) del artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, la Ley 1010 de 2006, y otras protecciones normativas”.

Dijo además que lo sucedido ya fue expuesto ante el Consejo Superior Universitario el pasado 21 de marzo, activándose las rutas internas de prevención, detección y atención de casos de violencia basada en género y de acoso laboral ante el comité de convivencia laboral.