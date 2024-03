Alexis García explota contra el arbitraje: “Tengo miedo para lo que viene”

Alexis García, técnico de La Equidad, estalló en contra el árbitro Carlos Ortega, tras la derrota del equipo bogotano 1-2 ante el Medellín, en juego por la fecha 13 de la Liga colombiana. El chocoano aseguró que siente “miedo” para lo que viene y denunció dos jugadas concretas en las que su equipo se habría visto afectado.

El juego se abrió a favor del equipo antioqueño en un polémico penalti de Andrés Correa sobre Brayan León por una supuesta carga en el área. El VAR tampoco pidió que dicha acción fuera revisada en el video por el juez central.

“Para mi juicio, faltó un buen arbitraje, la verdad, de eso no quería hablar, hace años no hablaba de eso, porque se la cobran a uno después. La verdad hoy, el penal que pitan en la primera jugada me parece infame y, después, hay una peor, que le meten un codazo a Lloreda y no lo pitan, eso define los juegos”, comenzó su crítica García.

Al respecto, añadió: “no voy a demeritar al Medellín, se defendió bien, se encontró dos goles en jugadas aisladas, una un penal que les dan, que no es penal y otra en un contraataque, esa es la verdad y ahí ganó bien el juego. Le permitieron todo lo que quisieron. Yo te digo la verdad, en este momento tengo mucho miedo para lo que se viene, tengo mucho temor y hoy, cuando vi el árbitro que nos iba a pitar dije ‘está jodida la vaina’. Mucho temor, mucho miedo, esa es mi gran verdad”.

“No le puedo hablar de táctica y estrategia, Medellín se metió atrás, la tiró para cualquier lado y luego contraatacó cuando pudo, pero le permitieron todo y dieron seis minutos que casi no los termina, 5:50, algo así, un afán de terminarlo, que a mí me parece terrible. La verdad hoy, yo me acuerdo que decían que La Equidad hacía tiempo, que La Equidad se quejaba mucho y no entiendo la falta de coherencia en los comentarios, no entiendo la falta de coherencia en los arbitrajes”, agregó.

Finalmente, con celular en mano, Alexis dejó en disposición de la prensa las jugadas discutidas. “Habíamos ganado cinco partidos y nos habían pitado bien, a pesar de que nos expulsaron dos jugadores de una manera dura contra Millonarios, pero nos habían pitado bien. En Bucaramanga perdimos 4-0 y nos habían pitado bien, ahí no tuvimos equipo, pero nos habían pitado bien, pero hoy, hoy esto es infame. Alguna vez un técnico trajo un iPad, yo hoy traje el teléfono con las jugadas grabadas, si alguno las quiere mirar se las muestro para que vean de qué estoy hablando, me parecieron tenaz”.

Washington Ortega también expresó su preocupación

Así como Alexis García, el portero uruguayo Washington Ortega también criticó a Carlos Ortega y aseguró compartir la misma preocupación del técnico del equipo de cara a los partidos venideros. Ortega aseguró que los equipos grandes deben ganarse su derecho entre los ocho.

“Tal cual, yo ya lo paso dentro de la cancha, hoy lo pasé dentro de la cancha, la verdad me fue muy difícil. Cuando entré en el segundo tiempo, el árbitro me miraba de pesado, en un momento le dije ‘¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?’ y me decía cosas que yo no pude escuchar”, comentó.

Y agregó sobre las desventajas que tienen los equipos chicos: “es difícil, en el mundo los equipos chicos ya no pueden hablar nada, porque los equipos chicos son los que hacen todo, hace tiempo, cuando les pegan ya no pueden opinar, no se puede decir nada, porque bueno, sus hinchadas son más grandes y todo el mundo comenta y eso lleva a un mundo en sintonía. La verdad es que es muy difícil, no me pude concentrar en un partido. Salgo a cortar una pelota y hasta me muerdo la lengua por sacar a cualquier lado porque estaba jugando tipo ‘sacado’”.

Ortega cerró su crítica cuestionando si lo que se busca es que haya más equipos “grandes entre los ocho. “La forma, el trato, no entiendo el trato, hay que hacerse responsable y nada, sigamos y seguramente nos cobren o seguramente quieren equipo en los ocho que sean más grandes, pero hay que merecerlo, que se lo ganen. No hablo y opino nada del Medellín”.