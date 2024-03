Petro pide preparar proyecto de cobro por valorización de obras en el Canal del Dique

Cartagena

Durante un encuentro con la comunidad del municipio de Santiago de Tolú, Sucre, el Presidente de la República, Gustavo Petro, pidió al ministro de Transporte, William Camargo, preparar el proyecto para cobrar por valorización las obras que se adelantarán en el Canal del Dique.

De acuerdo con el jefe de Estado, una parte de esos recursos recaudados serían invertidos en la gente pobre de la región.

“Ministro del Transporte, ¿está preparado el proyecto para cobrar por valorización las obras del canal del Dique?, que van a limpiar la bahía de Cartagena, de tal manera que esa plata no sea solo pública, sino que podamos recuperar una parte de ese dinero para invertir aquí en la gente pobre”, manifestó.

El Presidente de la República expresó que el megaproyecto es fundamental porque permitirá limpiar la Bahía de Cartagena. También le advirtió al ministro Camargo no olvidar la iniciativa del cobro por valorización.

“Que esto no sea como siempre, que el presidente habla y después va a mirar uno en seis meses y no, se nos olvidó, no sé qué, dicen; esto es prioritario. ¿Saben lo que es el proyecto del Canal del Dique?, del que tanto habla la prensa y dicen: ‘Uy, ¿cómo Petro va a detenerlo?, eso es un proyecto que limpia la bahía de Cartagena’”.

Cabe recordar que esta propuesta del Gobierno Nacional ya ha sido calificada para los gremios y habitantes de la ciudad como un “desacierto”.