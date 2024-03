El Metro de la 80 dejaría casi 500 personas sin pagos justos por el desalojo de sus casas

Medellín

Cerca de 500 moradores de la avenida 80 de Medellín, se están viendo afectados por la planeación y construcción del Metro de la 80. Esto porque para la ejecución de las obras se requiere la demolición total y parcial de los predios del sector, lo que ocasiona en consecuencia que los habitantes y comerciantes tengan que desalojar.

El mayor problema con esto es que la comunidad se queja de que las ofertas de compraventa son irrisorias, pues, desde la Empresa de Desarrollo Urbano, quien se encarga de la ejecución de los proyectos de infraestructura de la ciudad; se estarían aplicando los precios de 2016, tiempo en el que fue anunciado el proyecto, sin tener en cuenta la valorización de los inmuebles. Por lo que, según las denuncias de la comunidad, se está ofreciendo en su mayoría, la mitad del dinero de lo que realmente valen las viviendas.

Desde varios días atrás en diferentes partes de la avenida, se puede observar que las viviendas tienen letreros con anuncios como: “Metro sí pero no así”, “exigimos precios justos por nuestras casas”, “Exigimos que se cumpla la ley de moradores” “no más desplazamientos forzados por la alcaldía y el Metro”. Pues, en Caracol Radio conversamos con algunos de los dueños de las casas que exponen los anuncios y la queja es la misma: solo quieren que se les pague lo justo.

“Nosotros como pobladores, como moradores afectados, decimos que el progreso hay que aceptarlo. Claro, el desarrollo de la ciudad hay que aceptarlo. El Metro es importante, sí, nos va a traer desarrollo, sí, pero también el metro está trayendo atropellos. La figura del metro está desterrando a la gente, está ocasionando daños psicológicos, sociales”, manifestó una de las afectadas.

Frente a esta situación, la comunidad ha expresado que el agobio y la incertidumbre de tener que abandonar sus residencias, en donde muchos han permanecido más de 30 años; les ha generado graves afectaciones en su estado emocional.

“Entonces no solo el aspecto social, sino el aspecto físico también. Tuvimos una vecina que estaba en embarazo y la ansiedad que le generó todo esto le ocasionó como consecuencia la interrupción de su embarazo”.

“En el caso mío, mi esposa es una mujer que cuando nos avisaron del proyecto sufrió de depresión. Le duró un año y tres meses y no nos prestaron ningún apoyo social ni nada de eso”.

Sin embargo, no solo son los habitantes sino también los comerciantes que se ven gravemente perjudicados con las decisiones del proyecto de movilidad en la ciudad, pues reclaman que perderían clientela y años de esfuerzo en sus negocios que con las indemnizaciones propuestas, no serían suficiente para subsanar los daños.

“El lucro cesante es por seis meses. Por ejemplo, en el caso mío va a ser muy traumático porque primero no va a conseguir con la plata que nos van a dar, no vamos a conseguir acá en Belén. Segundo, no va a conseguir un primer piso con local como nosotros lo tenemos. Y menos en una parte comercial. Y si yo voy a pagar un arriendo, entonces voy a tener pérdidas de bastante valor”, expresó un comerciante afectado de la zona.

Toda esta situación ha generado polémica en la comunidad pero también ha llegado a los debates administrativos de la ciudad. Desde el Concejo de Medellín indicaron que la problemática ya ha sido estudiada y se busca seguir analizando el caso para poder continuar con el proyecto sin afectar el bienestar de la ciudadanía.

El Presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón indicó: “Eso implica no solamente las condiciones del desarrollo de la infraestructura, este importantísimo proyecto de movilidad masiva, sino también los moradores y los comerciantes que, por las condiciones de una obra de esta naturaleza, terminan viéndose afectados por lo mismo. Es que, durante el periodo de sesiones que acaba de culminar, tuvimos varias ocasiones en las que el tema fue puesto sobre la mesa del recinto del Concejo”.

Sesiones en las que ya se han tomado acciones pertinentes para velar por la transparencia y cumplimiento de la ley de moradores. Esto gestionado por el concejal Alejandro De Bedout, quien creó una comisión accidental que pretende hacer seguimiento a las obras del Metro de la 80.

“Este es un proyecto que consta más o menos de 1.238 predios y que a la fecha sólo se le ha entregado al distrito cerca de 161 predios, es decir, sólo van cumpliendo el 16%, esto lo tenemos que acelerar, pero con una condición, que se cumpla a cabalidad la política pública de protección a moradores, que esto lo que pretende es que los moradores queden en igual o mejores condiciones con la llegada de este proyecto, pero obviamente se han cometido muchos errores en materia social, tenemos casos de personas que ya se ven afectadas psicológicamente, hemos tenido muertes de personas en este sector, puesto que les han hecho unas ofertas irrisorias por sus predios en los que llevan toda la vida viviendo allí”.

Por ahora, la situación sigue siendo crítica para los moradores de la 80, pues le siguen diciendo a la administración que escuchen las que consideran injusticias que cometen en su contra.

“Y lo peor del caso es, lo que más agobia a esta situación es que eso le duele a uno el alma, le duele el bolsillo, le duele todo. Y el dolor en el alma de pronto se calma un poquito, cuando a ti te compensan bien económicamente tu casa. Es posible que uno pierda en su propiedad 130 millones, ¿Dónde vuelvo a conseguir yo una casa de ese valor?”

En Caracol Radio también consultamos a la Empresa de Desarrollo Urbano, entidad que comunicó que se pronunciará sobre el tema después de semana santa. La comunidad hasta el momento, está a la espera de una verdadera gestión que tome en cuenta sus necesidades y les pague los precios justos por sus viviendas y negocios que ahora no tienen más remedio que abandonar para posibilitar la construcción de una de las obras de movilidad e infraestructura más importantes del distrito.