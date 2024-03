Miércoles 20 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Consejo de Estado tumbó la demanda de nulidad electoral presentada en contra del concejal de Armenia del Partido Liberal Jhonny Vargas

El alto tribunal amparo el derecho al debido proceso al concejal debido a que la demanda presentada ante el tribunal administrativo del Quindío se había presentado de forma extemporal y por eso le dio 10 días al Tribunal para que rechace la demanda.

En diálogo con Caracol Radio el concejal Jhony Vargas que actualmente estudia derecho en la universidad la gran Colombia fue el encargado de presentar la tutela que hoy ampara su derecho y que además ratifica su curul en el concejo de Armenia.

Cabe recordar que otras tres demandas cursan en los estrados judiciales contra los concejales Álvaro Jiménez, Felipe Villamil y Jonatan Rojo, los dos primeros por doble militancia, y el concejal del pacto histórico por nulidad electoral pero aún no hay decisiones de fondo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Contraloría General de La República no descarta el control preferente en toda la contratación que la empresa Proyecta Quindío en diferentes departamentos del país

La medida busca la revisión de mallas de contratación alrededor de la empresa que en los últimos meses ha sido relacionada con el entramado de corrupción denominado Las Marionetas.

El vice contralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga indicó que la idea es verificar los recursos concentrados en contratación, tipo de avances en los proyectos, si se han girado anticipos por eso la idea es revisar toda la contratación de la empresa para establecer irregularidades que se han denunciado en los diferentes medios de comunicación.

Fue enfático que apuntan a la consolidación de los contratos que tiene Proyecta Quindío a nivel nacional ya que es uno de los contratistas del Departamento de Prosperidad Social por eso la información fue recaudada en el mes de febrero cuando realizaron visita a la entidad, sin embargo, ordenaron balance para evaluar el control preferente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Contraloría General de la República ha identificado en el departamento cinco proyectos catalogados como elefantes blancos y cuatro como críticos por más de 90 mil millones de pesos.

Explicó que dentro de los proyectos con más recursos invertidos en el departamento están los dos escenarios deportivos a cargo de la gobernación para los juegos nacionales 2023 que son el Complejo Acuático por 36 mil millones de pesos y el Coliseo Multideportes por 33 mil millones de pesos.

Respecto al tercer proyecto, mencionó que se trata del centro cultural La Estación Armenia que está catalogado como obra inconclusa o elefante blanco con un valor por más de 4 mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por otra parte, el funcionario dio a conocer que actualmente en el departamento adelantan un total de 50 procesos de responsabilidad fiscal por más de 73 mil millones de pesos por irregularidades en el manejo de los recursos públicos donde se decretaron medidas cautelares con miras a reparar el daño al patrimonio.

Precisó que las irregularidades objeto de mayor cantidad de procesos corresponden a proyectos de Infraestructura donde se adelantan 18 por más de 66 mil millones de pesos. Especificó que entre esos está adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por más de 5 mil millones de pesos por irregularidades en la operación del proceso administrativo para la determinación de la contribución de valorización en Armenia.

Añadió que en el primer semestre del año se conocerán resultados de este caso tan sonado por las obras en las que se giraron anticipos donde 19 mil millones de pesos fueron retornados a las cuentas del municipio.

Agregó que en cuanto al Estadio de Calarcá se ejecutan con recursos propios por lo tanto llamó a las contralorías territoriales puedan tomar el control y dar resultados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Contraloría General de la Nación anunció proceso de actuación especial de fiscalización a la Agencia Nacional de Seguridad vial por presuntas irregularidades

El vice contralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga advirtió que recibieron una denuncia gravísima con relación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre empresas contratistas cuyo objeto social nada tiene que ver con las actividades que desarrolla la entidad por lo que no tienen la experiencia específica que ordena la ley.

Dijo que verificarán si se está modificando el Manual de Contratación de la Agencia para realizar desde 2024 contrataciones directas sin ninguna limitación en los montos, con el fin al parecer de hacerlo de manera discrecional y a dedo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, anunció función de advertencia por riesgo inminente de recursos públicos en el Departamento de Prosperidad Social en programas destinados a comunidades vulnerables.

Señaló debilidades en la gestión del proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat” por eso buscan evitar que se materialicen los riesgos expuestos en esta función de advertencia y, por ende, se configuren posibles detrimentos al patrimonio público.

Sentenció que existe riesgo inminente podrían conducir a la pérdida de recursos y la afectación negativa de intereses públicos que está soportada en el análisis del procesamiento de información de 1.301 convenios con entidades territoriales, por un monto de 1.92 billones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

500 soldados del Ejército custodian las vías y las zonas rurales de los 12 municipios del Quindío durante la Semana Santa

Durante la Semana Mayor, la Octava Brigada del Ejército Nacional, ha dispuesto de 12 puestos de control y 2.000 soldados en las vías y en el área de operaciones de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, acompañando a nacionales y extranjeros en sus recorridos por las diferentes rutas turísticas, para que disfruten de su visita a esta tierra de paisajes cafeteros, cultura, tradiciones biodiversidad y gastronomía.

En el caso del departamento del Quindío, son más de 500 soldados desplegados en los 12 municipios, en vías principales, terciarias, áreas rurales y urbanas, comprometidos las 24 horas del día con la seguridad de los viajeros que arriban al corazón de Colombia.

Son 4 puestos de control ubicados de manera estratégica en los corredores viales, especialmente en sectores que conectan con el departamento del Valle del Cauca a fin de dar una bienvenida cálida y segura a sus visitantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

la Secretaría de Salud departamental llevó a cabo una visita de inspección, vigilancia y control al Hospital San Juan de Dios de Armenia respondiendo a denuncias relacionadas con medicamentos y atención ciudadana, así como exámenes médicos. Estas denuncias fueron presentadas por la comunidad y varios sindicatos del sector.

11 funcionarios llevaron a cabo la inspección en el Hospital de Zona verificando los procesos y áreas de trabajo, como el laboratorio, el dispensario de medicamentos y urgencias.

Carlos Alberto Gómez Chacón, secretario de salud añadió: “Estamos realizando una visita de inspección, vigilancia y control que incluye los siete aspectos matriciales de atención en el Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia. Estamos revisando lo que son laboratorios, el servicio de urgencias, hospitalización, dispensación de fármacos, porque hemos recibido varias quejas, incluyendo unas que han presentado los sindicatos que hacen parte del hospital y estamos verificando todos los aspectos que han sido habilitados.”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Alta preocupación en Armenia por nueva agresión de habitante de calle contra una mujer

Recordemos que en días pasados en plena peatonal de la carrera 14 de la ciudad quedó registrado en vídeo la agresión de la que fue víctima una mujer por parte de un habitante de calle que huyó tras golpearla.

Lamentablemente otra mujer fue agredida en su brazo por la misma persona, así lo denunció Vanessa Quintero López a través de sus redes sociales. Aseguró que salía del gimnasio cuando sintió un golpe muy fuerte en su brazo y al observar quien era el agresor se llenó de mucho temor al enterarse que era el habitante de calle involucrado en el otro caso de maltrato a la mujer de la 14.

Lamentó este tipo de hechos en los que es inaudito que una mujer no pueda estar tranquila en las calles de la ciudad por la angustia de ser agredida por la persona en cuestión. Reconoció que no denunció porque las condiciones para hacerlo no son las óptimas lo que la desmotivó al final.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cinco heridos dejó una riña entre internos en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, tres de ellos permanecen bajo observación médica

El lamentable hecho ocurrió el pasado sábado 16 de marzo en el pabellón #3 del establecimiento carcelario cuando internos se enfrentaron con el grupo de derechos humanos por inconformidad en las actividades de control.

El mayor Gonzalo Patiño, director de la penitenciaria explicó que el caso fue atendido oportunamente por el personal de guardia para evitar una afectación mayor. Informó que la riña generó cinco heridos que fueron trasladados al hospital La Misericordia de Calarcá y posteriormente ante la complejidad al hospital San Juan de Dios de Armenia donde permanecen tres de ellos bajo observación médica.

En cuanto al instrumento que utilizaron para la agresión, el director mencionó que son armas artesanales que los mismos internos fabrican y modifican al interior de las celdas como son cepillos, madera y pedazos de reja por lo que ante la situación decomisaron varios de estos elementos. Reconoció que los heridos son procedentes de ciudades como Manizales, Pereira y Medellín.

Manifestó que actualmente son 1.182 internos lo que genera un sobrecupo del 22% ya que la capacidad del establecimiento es de 980.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De acuerdo con la información reportada por las estaciones que miden las variables de precipitaciones y temperatura, durante los primeros 15 días de marzo se evidenció un déficit de lluvias del 15 % y el 96 % en el departamento. Lina María Gallego, profesional especializada de la Subdirección Ambiental de la CRQ, manifestó que con base en el boletín del Ideam, las características del Fenómeno de El Niño persistieron durante febrero, sin embargo, ya se empieza a evidenciar un debilitamiento de su intensidad.

De acuerdo con las 14 estaciones hidrometereológicas de la corporación ambiental para los primeros 15 días del mes de marzo todas las estaciones se encuentran por debajo del promedio mensual multianual. Así mismo, observó que en 24 horas se llegó a registrar temperaturas máximas por encima de los 30°C siendo la mayor temperatura de 36.5 °C el 12 de marzo a las 4:00 p. m. en la estación El Ocaso en Quimbaya.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Adquisición de maquinaria amarilla, entre los objetivos de las autoridades de Infraestructura del Quindío para prepararse con la temporada de lluvias

Ante la transición del Fenómeno de El Niño a la primera temporada de lluvias del año, las autoridades se preparan para afrontar las eventualidades que pueden presentarse.

El secretario de Infraestructura del departamento Rubén Darío Castillo indicó que el presupuesto aprobado en la asamblea departamental busca recursos para compra de equipo y maquinaria pesada para mantenerlos en zona cordillerana, norte y del plan con el fin de mantener habilitadas las vías terciarias que son las más afectadas con las precipitaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el propósito de mejorar la estructura vial y garantizar un recorrido más efectivo de los vehículos que transitan por la ciudad, la cuadrilla de la Secretaría de Infraestructura ha realizado un aproximado de 100 puntos de parcheo en la malla vial de 16 diferentes sectores del municipio de Armenia en lo que va corrido del 2024.

Este mantenimiento que se realiza con mezcla asfáltica en frío y material tipo fresado, busca, además, reducir la accidentalidad ocasionada por el deterioro de las vías.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El municipio de Filandia, Quindío recibió en Brasil premio y reconocimiento en el encuentro de destinos inteligentes de Iberoamérica siendo los ganadores del reconocimiento: “Filandia Encanta y Enamora”.

Esta propuesta, inédita para la región, tiene como propósito visibilizar los logros de los diferentes destinos en torno a la construcción de la gestión turística, competitividad, sostenibilidad e inclusión

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante la noticia de la muerte de un puma a manos de cazadores en Salento, Pablo Andrés Zanabria Gil, magíster en Manejo de Fauna Silvestre y Recursos Naturales, y docente del programa de Biología de la Universidad del Quindío explicó que en Colombia el trampeo y la cacería de fauna silvestre son prácticas que están prohibidas.

Además, manifestó que “el método de caza que se usó con ese felino es, además de ilegal, traumático y violento, porque la guaya tiene forma de horca y queda abierta entre dos ramas. Cuando el animal pasa, su cabeza o cualquier extremidad queda atrapada y automáticamente se cierra. A medida que el animal genera presión, aprieta más y puede llegar a morir”

El puma es una especie focal que si se encuentra en su territorio es porque es el máximo predador de la zona, lo que quiere decir que la pirámide está equilibrada. También, al ser un controlador biológico natural y un caminante de largas distancias, cumple un papel importante a nivel ecológico funcional para que la estructura no pierda equilibrio.

Hace unos años la Uniquindío realizó un proyecto en conjunto con la CRQ en el que se procuró llevar a cabo acciones para la conservación del puma en el departamento. Entre los hallazgos estuvo que Salento es una de las zonas con mayor presencia de pumas, con alrededor de 7 individuos entre machos y hembras. En los últimos años se han encontrado más individuos en la zona de Filandia, Quindío.

Uno de los datos importantes, resultado del proyecto entre la CRQ y la Uniquindío, fue identificación de las zonas en las que más se encuentra esta especie y la estimación del número de individuos desde el año 2000 hasta el 2022, la cual data aproximadamente entre 23 y 24 pumas distribuidos en las zonas de Filandia y Salento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La representante a la Cámara Piedad Correal Rubiano dejó bien clara su posición con respecto al anuncio de una potencial Asamblea Nacional Constituyente, hecho por el presidente Gustavo Petro, días atrás. “No es el momento. Más bien es una propuesta inoportuna, inconveniente y envía un mensaje equivocado a todos los colombianos, especialmente a los inversionistas, en cuanto a inseguridad jurídica se refiere”,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, con cerca de 8000 hinchas en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío le ganó 1 a 0 a Real Cartagena por la octava fecha del torneo Dimayor de la B, el gol del equipo milagroso fue logrado por Alexis Serna, el conjunto cuyabro se ubica sexto en la tabla de posiciones con 13 puntos, y en el próximo partido enfrentará en condición de visitante el 26 de marzo ante Atlético Huila.

Martes 19 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío