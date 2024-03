Martes 19 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El exsenador Ciro Ramírez del Centro Democrático desde la cárcel Picota en Bogotá prendió el ventilador en el denominado caso de corrupción las marionetas 2 y salpicó al exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo y su hijo Pablo Jaramillo

En entrevista con el periodista Florencio Sánchez del portal de información Focus Noticias desde este centro penal el exsenador discutió específicamente el convenio 670 entre Prosperidad Social y Proyecta Quindío, del cual se le acusa de haber sacado provecho político y económico al presuntamente recibir más de 1.000 millones de pesos. Sin embargo, Ramírez argumentó que no existen pruebas que respalden estas acusaciones y señaló inconsistencias en el testimonio del testigo estrella, Pablo Herrera, exgerente de la empresa creada por la Gobernación, Proyecta Quindío.

En cuanto a las posibles conexiones del Exgobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, con el caso, Ramírez sugirió que este tenía una influencia significativa en Proyecta Quindío y mencionó la existencia de chats que podrían implicar al exgobernador en actividades relacionadas con contratos y negocios incluso su hijo Pablo Jaramillo

En la entrevista con Focus Noticias el exsenador se pregunta “por qué Pablo César Herrera nunca nombra en sus declaraciones al exgobernador Roberto Jaramillo Cárdenas y, por el contrario, lo alaba en sus pronunciamientos. Y entonces se pregunta Ramírez: ¿Quién le paga a Pablo César?, “Averigüen quién le paga”

Cabe recordar que el exgerente de proyecta Quindío Pablo Cesar Herrera testigo estrella de la fiscalía en este caso, hasta el momento en ninguna de sus declaraciones ha mencionado al exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo, solo ahora que el exsenador Ciro Ramírez lo salpica en esta entrevista, pero tampoco el exsenador Mario Castaño de lo que se conoce había mencionado al exmandatario en este entramado de corrupción.

No para la criminalidad en el Quindío, ya son 4 asesinatos en los últimos dos días en los municipios de Armenia y Montenegro.

El último caso se presentó ayer lunes, en horas de la tarde, en el barrio Gibraltar en Armenia donde la Policía encuentra un hombre en vía pública con lesiones causadas por proyectil de arma de fuego. Inmediatamente, fue trasladado al hospital del sur de la ciudad, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la inspección técnica del cadáver, en coordinación con la Fiscalía, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

La víctima fue identificada como Bayron Alexander Lemir Galvis, de 29 años de edad, quien tenía anotaciones en el SPOA por extorsión y lesiones personales.

El otro homicidio se registró el domingo 17 de marzo en el municipio de Montenegro ubicado a 30 minutos de Armenia.

Según el reporte policías, el hecho ocurrió el día 17 de marzo a las 10:50 de la noche en el barrio La Isabela del municipio de Montenegro, donde fue lesionado con arma de fuego, David Alejandro Giraldo Valencia de 26 años de edad, momentos en que se encontraba en una vivienda ubicada en la Manzana 7 de dicho sector.

El comandante de la Policía, coronel Pedro Saavedra explicó que, tras recibir la alerta, unidades del cuadrante llegan al sitio y encuentran a esta persona en el suelo con varias heridas, por lo que lo trasladan hasta el hospital local, donde confirman su muerte por la gravedad de las lesiones.

En lo que va corrido del 2024, ya con 43 los homicidios que se han presentado en el departamento del Quindío, el 50% de los casos en Armenia y los demás en Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Circasia, Salento y Calarcá.

Según la Policía han esclarecido el 36% de los asesinatos que se han presentado este año en el departamento.

Precisamente la Policía reporta la captura de un hombre mediante orden judicial por el delito de homicidio y se incauta un teléfono celular, en la calle 35 con carrera 19 del barrio Santander de Armenia, esclareciendo el asesinato ocurrido el 15 de julio del 2023 en el barrio Milagro de Dios, donde fue ultimado el señor Deivy Carvajal Echavarría, en hechos motivados por una venganza por problemas de tipo personal.

El capturado presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, por el delito de homicidio por hechos ocurridos cuando era menor de edad, también tráfico de sustancias estupefacientes, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.

De otro lado, también capturaron un hombre en la carrera 6 con calle 4 sector Centro del municipio de Salento, por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

En este caso se logró el esclarecimiento del homicidio con arma de fuego, acontecido el pasado 23 de febrero de 2024 en el sector de la Calle Real de mencionado municipio, donde perdió la vida el señor Juan Diego Cuervo Arcila alias “Cuervo”, en un hecho por un ajuste de cuentas.

Es importante precisar que posterior a la comisión del hecho, investigadores adscritos al municipio de Circasia, realizaron una diligencia de allanamiento y registro en la residencia del capturado, en donde hallaron material probatorio suficiente que permitió a la Fiscalía solicitar la orden de captura.

No hay derecho a la cárcel fue enviado un hombre por el delito de violencia intrafamiliar agravado, y es que según la Policía el capturado el 11 de febrero de 2023 en el barrio Las Colinas de Armenia, agredió en repetidas ocasiones con arma contundente a su señora madre, lo que motivó la decisión de un juez de cobijarlo con medida de aseguramiento intramural.

Las autoridades en el Quindío solicitaron revisión de permisos a operadores turísticos, tras el trágico accidente que cobró la vida de una joven en parapente cuando cayó a zona boscosa

Recordemos que la principal hipótesis está relacionada con el desprendimiento de la silla donde iba como pasajera la pereirana Daniela Barrios Higuita de 27 años lo que generó su caída a unos 200 metros de altura cuando sobrevolaba la vereda pradera alta del municipio de Calarcá.

La secretaria del Interior del departamento, Juana Gómez lamentó el desafortunado desenlace ya que cuando fue encontrada por los organismos de socorro no había nada que hacer porque presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que le generaron la muerte.

Llamó la atención a las personas que practican este tipo de actividades a que revisen minuciosamente la infraestructura del elemento y las respectivas pólizas para evitar nuevos casos.

Precisó en que solicitaron a las alcaldías municipales a revisar la expedición de permisos a los operadores turísticos que se dedican a este deporte extremo.

En ese mismo sentido el secretario de Turismo, Industria y comercio del departamento, Carlos Fabio Álvarez expreso que es un caso muy lamentable, pero el cual puede ocurrir cuando se trata de turismo extremo.

Sostuvo que las autoridades correspondientes avanzan en las investigaciones para determinar las causas del trágico accidente. Además, explicó que como son actividades que se realizan en vuelo el tema de autorizaciones y certificaciones para las empresas y los pilotos son manejadas por la aeronáutica civil

Vale anotar que en menos de seis meses se registró una emergencia similar en el sector rural de Calarcá cuando un parapentista y su acompañante quien era una menor de 13 años quedaron atrapados en los cables de alta tensión, por fortuna en ese caso fueron rescatados con vida, la actividad de parapentismo en Calarcá fue suspendida hasta nueva orden.

En el Quindío advierten que el 90% de los incendios forestales son provocados, el caso más reciente consumió 13 cuadras de cultivo de plátano

El mensaje es a evitar las mal llamadas quemas controladas que con los fuertes vientos y altas temperaturas pueden desencadenar en emergencias.

La secretaria del Interior del departamento, Juana Gómez dio a conocer el caso que se presentó en la vereda Los Balsos en la zona rural del municipio de Pijao donde un incendio forestal de gran magnitud consumió vegetación y cultivo de plátano.

Resaltó que esta eventualidad se suma a lo ocurrido en Génova donde ya van tres incendios y una captura al presunto responsable de provocar la situación.

Fue enfática en afirmar que avanzan en las investigaciones sobre este nuevo hecho donde fue clave la intervención de los organismos de socorro para controlar las llamas y que no generara mayor afectación.

Vale anotar que son más de 40 los incendios que se han generado en el departamento puntualmente en la zona cordillerana donde por sus condiciones es más alto el riesgo.

Sindicatos del hospital San Juan de Dios de Armenia denuncian presuntas irregularidades y problemas para la prestación del servicio en el principal centro asistencial de Quindío

James Benítez presidente del sindicato soy san juan denuncio falta de medicamentos, insumos y personal insuficiente para atender oportunamente a los pacientes

El abogado experto en temas de tránsito, y exjefe de los guardas de Setta Jhon Jairo García habla sobre el polémico proyecto que fue aprobado en el concejo de Armenia sobre la concesión de los servicios de Setta y fue claro en manifestar que no es cierto que la entidad se va privatizar y defendió la implementación de las foto detecciones.

Ambientalistas en el municipio de Calarcá denuncian humaredas contaminantes, desde la autoridad ambiental en el Quindío atienden las quejas

El director de la fundación ambientalista Cosmos de Calarcá, Néstor Ocampo denunció que nuevamente se registra quema de hueso de animales para la producción de un insumo industrial en el sector de la vereda Pradera Baja.

Dijo que es una situación que ha sido constante en los últimos meses en el que no se ha generado ninguna solución. Fue claro que es alto el riesgo para los habitantes de la zona por el aire contaminado y el olor nauseabundo que altera su bienestar.

Al respecto el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Jaider Lopera fue claro que atienden en cada oportunidad las denuncias y realizan el seguimiento correspondiente. Sobre el caso puntual en la zona rural de Calarcá señaló que por el momento no han evidenciado afectación atmosférica, pero no significa que no exista tal situación.

Aseguró que ya han realizado la solicitud a la alcaldía municipal porque hay un conflicto sobre el uso del suelo y deben conocer los detalles respecto al ordenamiento territorial sobre dicha actividad industrial.

Aprobado el proyecto que busca incentivar el uso de vehículos eléctricos en el Quindío

En el marco de las sesiones extraordinarias de la asamblea departamental se llevó a cabo el segundo debate y posterior aprobación del Proyecto de Ordenanza No. 003 de 2024 “por medio del cual se establece un incentivo al uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, en el pago de impuesto sobre vehículo automotor en el departamento del Quindío”.

Es de anotar que fueron 9 votos a favor y dos en contra de los diputados Hugo Aristizábal y de Jorge Iván Yusti. La ponente del proyecto, la diputada animalista Beatriz Aristizábal el acuerdo apunta a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, promoviendo el uso de tecnologías limpias.

En cuanto al panorama en general dijo que son 12 vehículos eléctricos y será clave fortalecer los servicios para acceder a la demanda que generará este proyecto.

La secretaría de Hacienda del departamento concederá un incentivo en el pago del Impuesto sobre vehículos eléctricos y de cero emisiones con el descuento durante este año que es del 80 %; y, del 2025 hasta el 2027, el incentivo será del 50% sobre el pago de este tributo.

3.000 kilos de residuos y 7.000 litros de agua contaminada fueron extraídos de la quebrada La Congala del Corregimiento de Barcelona en Calarcá La jornada que se vivió el pasado 15 de marzo contó con la participación de la Policía Nacional, estudiantes de la Institución Educativa San Bernardo, algunos miembros de la comunidad, los ediles, funcionarios de la Administración Municipal y el equipo de trabajo de Empresas Públicas de Calarcá.

Durante el desarrollo de La Media Maratón Quindío en el parque Soledén en Comfenalco, se presentó un hecho curioso e inédito, uno de los organizadores del evento Sebastián Restrepo aprovechó la ocasión y en plena tarima le pidió matrimonio a su novia que dijo sentirse desmayar por esa propuesta y aceptó en medio de los aplausos, gritos, y arengas de los asistentes.

En deportes, Destacada actuación del ciclismo del Quindío en los campeonatos nacionales juveniles de ruta en la ciudad de Bucaramanga, los ciclistas quindianos ganaron una medalla de oro, una de plata y una de bronce.

Mariana Burgos ganó una medalla de oro en la competencia de eliminación y medalla de bronce en la prueba por puntos del ciclismo de pista, mientras que Esteban Mejía ganó medalla de plata en la contrarreloj individual.

De otro lado, hoy hay fútbol en Armenia, en el estadio Centenario, el Deportes Quindío, enfrentará a Real Cartagena por la octava fecha del Torneo Dimayor de la B, el partido se jugará a las 7y30 de la noche, y nuevamente hay promoción de 2x1 es decir dos personas ingresan con una boleta a las diferentes tribunas y los niños entre 5 y 10 años ingresan gratis en compañía de un adulto a las tribunas oriental y occidental

Lunes 18 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío