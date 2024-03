“Jamás he promovido golpes de Estado”: Iván Duque al presidente Petro

Colombia

El expresidente Iván Duque le respondió al presidente Gustavo Petro, quien dijo este martes 19 de marzo que los amigos de él (Duque) se reúnen con exmilitares y exministro que puso en su momento “para ver cómo se tumba el gobierno”.

Ante esto, el expresidente Iván Duque le respondió en su cuenta de X. Manifestó que él nunca a promovido golpes de Estado y que siempre ha en el marco de la democracia.

“No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de Estado, ni mucho menos apelo a puñaladas por la espalda para dañar el orden institucional”, dijo el ex mandatario”, indicó el expresidente Duque.

Y añadió: “Mis batallas han sido en Democracia y las he ganado con el voto popular. Más bien, los que promovieron bloqueos, vandalismo y destrucción, que tiren la primera piedra porque son los que han buscado la ruptura institucional y ahora pretenden hacerlo violando la Constitución”.

Lo que provocó el pronunciamiento del expresidente Iván Duque, fue una declaración del presidente Gustavo Petro, desde Córdoba, en la que señaló que: “Se reúnen los amigos de Duque con los exmilitares que él puso, con los exministros que él puso, con los congresistas que el puso, no para discutir la política con el Gobierno, sino para ver cómo se tumba el gobierno”.