El Colegio del Cuerpo de Cartagena participa en “Cuerpos en Movimiento”

25 músicos de #LaJoven se unirán en tres conciertos de cámara al ensamble francés Quatuor Debussy, reconocido por más de 30 años en la innovación de la música “clásica”, presentando una nueva gira nacional que tendrá lugar en Santa Marta, Medellín, y Bogotá, del 21 al 24 de marzo.

Este es el segundo año de cooperación entre los dos ensambles para fortalecer la música de cámara en Colombia, contando, para esta ocasión, y en calidad de artistas invitados, con la Compañía Cuerpo de Indias de El Colegio del Cuerpo, una organización que es reconocida como uno de los más importantes proyectos de danza colombianos con más de 25 años de trayectoria.

La Filarmónica Joven de Colombia, creada en 2010 por la Fundación Bolívar Davivienda, hoy es reconocida como un laboratorio de innovación social que fortalece las habilidades para el empleo y el emprendimiento, y las capacidades de liderazgo creativo de jóvenes artistas. También otorga becas, promueve la pedagogía musical en municipios, establece conexiones internacionales, realiza

Giras en Europa y EE.UU, proporciona acceso al aprendizaje de otros idiomas, a la educación financiera y a oportunidades de audicionar sin ningún costo, para cientos de jóvenes colombianos.

La Orquesta, en el marco de su proyecto de Cooperación Artística Internacional con Francia, y especialmente con el Quatuor Debussy, un ensamble francés que ha dedicado más de 30 años a la innovación en la música “clásica”, presentará un propuesta artística emocionante llamada Cuerpos en Movimiento, para la que ha invitado a un destacado cuerpo de danza contemporánea que impulsa el proyecto de vida de jóvenes cartageneros y colombianos, y que es conocida como la Compañía Cuerpo de Indias, el núcleo profesional de El Colegio del Cuerpo de Cartagena, (proyecto co-fundado por el colombiano Álvaro Restrepo y la francesa Marie France Delieuvin).

Cuerpos en Movimiento se constituye como la primera gira del año de #LaJoven, que inicia el 15 de marzo con una residencia artística de cinco (5) días en Pontezuela (Cartagena, Bolívar), en la sede de El Colegio del Cuerpo, un espacio poético que se consolida como un ejercicio creativo pensado en la sostenibilidad ambiental y la capacidad de poner en diálogo el arte y la naturaleza, y en el que los artistas (músicos y bailarines) harán sinergia para convivir, crear, expresar y sentir, entorno a un ambicioso reto artístico en el que preparará un programa introspectivo, poderoso y bello, conformado por tres piezas musicales de gran calibre: Las Siete últimas palabras de Cristo en la Cruz del compositor austriaco Joseph Haydn, el Cuarteto de Cuerdas n°1 Already It Is Dusk del polaco Henryk Górecki y Paisajes caribeños del joven compositor colombiano cartagenero Ludsen Martinus.

Cronograma de la gira de conciertos

Esta gira de conciertos se realiza en el marco del mes de la Francofonía en Colombia, llevando este proyecto a tres ciudades:

● Santa Marta, 21 de marzo 7:30 pm, Teatro Santa Marta. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

● Medellín, 22 de marzo 8:00 pm, Teatro Pablo Tobón Uribe. ¡Entradas en Tuboleta!

● Bogotá, 24 de marzo 11:00 am, Auditorio León de Greiff (Universidad Nacional). ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Este concierto será un homenaje a los 80 años de la Alianza Francesa de Bogotá.