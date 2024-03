¿De qué trata la auto observación neutro consciente?

Observarse a sí mismo de manera neutro consciente nace de la intención de lograr una psicoterapia que vincule lo mejor de las otras terapias para lograr resultados más rápidos y efectivos. Esta terapia permite encontrar aspectos atrapados en la consciencia y ayuda a localizar la razón de la enfermedad física por medio del manejo emocional, psíquico y mental. El Dr. Carlos Cuellar, lo manifiesta así: “En la medicina no nos enseñaron a trabajar el aspecto emocional, el cirujano peluquea el problema pero no resuelve y no encuentra la raíz de ese problema”.

El pasado 14 de marzo estuvo Carlos Cuellar, médico y cirujano general, conversando sobre la auto observación neutro consciente. También nos acompañó Maritza Aguilar, fonoaudióloga y coordinadora audiológica de Aural, conversando sobre los chequeos auditivos.

Escucha el programa completo aquí.