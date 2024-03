Campesinos del Atlántico lideran bloqueos en tres vías principales del departamento

Este lunes inició con tomas de los campesinos del Atlántico, quienes bloquean tres importantes vías que comunican a Barranquilla con el interior del país, para llamar la atención del Gobierno nacional.

Cientos de campesinos se han desplegado en la vía Cordialidad, a la altura del municipio de Baranoa; en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, y la Oriental desde Malambo.

Desde la Asociación Colombiana de Campesinos Agroindustrial aseguran que exigen que el Gobierno los incluya en la reforma agraria, asegurando que fueron excluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y que esto impediría que entren inversiones al departamento y programas de apoyo al campesinado.

“Le exigimos al presidente Gustavo Petro que venga aquí al departamento del Atlántico y se siente en una mesa de diálogos. Quienes nos gobernaron anteriormente dijeron que aquí no había campesinos, por eso aquí no llegan los programas y no se les están dando tierras a los campesinos”, explicó Cesar Goenaga Nieto, presidente de la Asociación.

Asimismo, aseguró que le hacen un llamado al Congreso de la República para que apruebe la reforma agraria y las demás reformas que está proponiendo el Gobierno.

LEA TAMBIÉN: Triple homicidio deja ataque a bala en el sur de Barranquilla