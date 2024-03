Centro Democrático no asistirá a reunión con Petro para intentar salvar Reforma a la Salud

Colombia

Para este lunes 18 de marzo el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado, que es donde se está tramitando la Reforma a la Salud, para intentar llegar a consensos y que no prospere la ponencia de archivo del proyecto, que actualmente es la que cuenta con las mayorías.

Frente a esta convocatoria, y tras una serie de trinos en donde el presidente Petro discutió algunos apartados de la reforma con el expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático anunció que sus senadores (Honorio Enríquez y Josué Alirio Barrera) no asistirán a dicho encuentro en la Casa de Nariño.

“El Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada públicamente por el Presidente Petro para este lunes 18 de marzo. Consideramos que al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria de archivo de la reforma a la salud, debe dársele trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado”, explicaron en la colectividad.

En sus trinos, de hecho, Petro mencionaba que aunque reconocía el ‘ánimo propositivo’ del expresidente Uribe, creía que este contrastaba “con la actitud displicente de su bancada que se dedica a romper el quórum y acelerar la crisis”.

El Centro Democrático reiteró en su comunicado que “para la mejora del servicio de salud en zonas rurales y dispersas y profundizar en la prevención no es necesario una ley de la República”. Entre tanto, Uribe no se ha pronunciado sobre la no asistencia de los senadores del partido.