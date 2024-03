Nuestro país no aceptará amenazas ni presiones: presidente de Congreso sobre Constituyente

Iván Name y Gustavo Petro | Fotos: Colprensa

Colombia

El presidente del Congreso, el senador Iván Name, respondió con firmeza a la propuesta del presidente Gustavo Petro de promover una Asamblea Nacional Constituyente, si el Congreso no aprueba sus reformas sociales. Name coincidió con quienes han visto esto como una amenaza o chantaje a la independencia del legislativo.

“Colombia es una República democrática, bicentenaria y sus cimientos son inconmovibles. Nuestro país no va a aceptar amenazas ni presiones, y su Congreso va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas y las propuestas del Gobierno, y las que vinieren, con un carácter democrático, libre de presiones”, comenzó diciendo el senador del Partido Verde.

Name consideró que, en consecuencia, “la semana entrante el Congreso continuará en su estudio. Pero también garantizará a sus comisiones y a su plenaria la tranquilidad de poder tramitar tranquilamente y sin amenazas las leyes y propuestas que sean convenientes para el país. Esas serán aprobadas. Las que no la consulten no lograrán el tránsito por el parlamento”.

El presidente de la rama legislativa fue enfático en señalar, justamente, que “al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo, lo hemos dicho muchas veces. Reclamamos la seriedad, el respeto, la armonia y la cordialidad de parte del Gobierno. Y le pedimos al presidente que en ese mismo tono y nivel trate la democracia que preside. Que no vaya a envileserse equivocadamente nuestra institucionalidad”.

No es la primera vez que chocan por el trámite de las reformas del Gobierno el presidente Petro y el senador Iván Name. En semanas anteriores, el jefe de Estado había acusado al presidente del Congreso de retrasar el debate de la reforma pensional por aparentes diferencias personales.