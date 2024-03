“No estoy detrás de los asesinatos contra el ‘Clan Vega Daza’: Álvaro Ospino Illera

JUDICIAL

Álvaro Luis Ospino Illera, a quien le apodan “Negra Dominga” le pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y hasta la Presidencia de la República que le certifiquen que él no está detrás de los asesinatos de integrantes de la banda criminal del ‘Clan Vega Daza’.

Caracol Radio conoció los derechos de petición que este hombre radicó, y en los que solicita a las autoridades caridad de su situación jurídica.

Alega que en redes sociales y varios medios de comunicación lo han relacionado con el exterminio de los capos de esa banda criminal del ‘Clan Vega Daza’ y que teme por su seguridad.

Reconoce que hace 12 años fue condenado por un homicidio en Venezuela, pero que ya pagó la pena y que no ha vuelto a delinquir. ((VER DOCUMENTO))

En octubre de 2023, su hijo “de crianza” Jonathan José Ospino Illera, fue asesinado en medio de un tiroteo en una fiesta en Puerto Colombia, Atlántico.

“Esperé un (1) año, pensando que la justicia iba a aclarar las cosas y hacer, como su nombre lo indica justicia, lo cual, al día de hoy no ha llegado, son enredos y montajes en mi contra, por lo que dejo constancia que si algo malo me llegare a suceder a mí o a mi familia, no solo responsabilizo a todas estas personas que están detrás de todo este montaje, sino también a las autoridades y en especial a la Fiscalía General de la Nación por no hacer lo que le corresponde, es decir, investigar, sancionar y acusar a los verdaderos responsables”.

También dice que él no es ‘Negra Dominga’, y que Dominga es su mamá,

La respuesta del gobierno

La Presidencia de la República ya le respondió, y le dijo que el gobierno no puede intervenir en procesos judiciales, ni en procesos disciplinarios, dado la autonomía de la Rama Judicial.

“No obstante, en caso de observar que se están vulnerando sus derechos y requiere intervención en el proceso, le invitamos a dirigirse directamente a la Defensoría del Pueblo”. ((VER DOCUMENTO))

La respuesta de la Procuraduría

El ministerio Público le dijo que debe ser más preciso porque su requerimiento no es claro y no aportó pruebas, que una vez cuente con los elementos los remita a través del correo dispuesto para peticiones, quejas y reclamos ((VER DOCUMENTO))

La Fiscalía

El derecho de petición de Illera, fue remitida al despacho de Luisa Obando, la delegada para la Seguridad Territorial, aún no se conoce respuesta. ((VER DOCUMENTO))