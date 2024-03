¿Chao colonoscopia?, un análisis de sangre permite detectar el cáncer de colon

Colonoscopia en el hospital de San Luis en París, Francia. (foto: BSIP/UIG Via Getty Images) / BSIP

Dos estudios publicados en The New England Journal of Medicine presentan dos técnicas que se han utilizado previamente, análisis de sangre y test de ADN en heces, que optimizan el hallazgo del cáncer de colon y que permitirían dejar atrás la colonoscopia.

En la revisión de estas pruebas se determinó que el análisis de sangre, diseñado para detectar el cáncer colorrectal en personas con riesgo promedio pero que no experimentan síntomas, tiene una eficacia en la detección del cáncer en el 83% de los casos con personas cuya enfermedad es confirmada.

Este porcentaje de precisión es similar al de las pruebas de heces caseras utilizadas con el mismo fin: detección temprana del cáncer colorrectal. Estos hallazgos provienen del estudio ECLIPSE, un ensayo clínico en el que participaron unas 8.000 personas de entre 45 y 84 años y en el que se compararon los resultados de las pruebas de sangre con los de la colonoscopia.

William Grady, del Fred Hutchinson Cancer Center, señaló que los resultados “son un paso prometedor hacia el desarrollo de herramientas más eficaces en la detección del cáncer colorrectal (...) podría ofrecer una alternativa para los pacientes que podrían rechazar las opciones de detección actuales”.

Aunque se ha destacado que la colonoscopia es la opción más fiable, se resalta que estos dos tests permitirían evitar la incomodidad, costos y tiempos que requiere la colonoscopia y más bien impulsarían el hallazgo y tratamiento del cáncer.

El cáncer colorrectal se produce por el crecimiento anómalo de las células que conforman los tejidos del tracto final del aparato digestivo, es el segundo cáncer más letal pero si es detectado en sus primeras fases, las probabilidades de tratarlo y curarlo son de hasta el 90%.