Apelan decisión de enviar a cárcel a hombre que amenazó con tirar granada a la Fiscalía

Cartagena

A través de los micrófonos de Caracol Radio, el abogado penalista Luis Fernando Ortiz Anaya, consideró como desproporcionada la decisión que tomó un juez de control de garantías de enviar a la cárcel a su defendido Bruce Alberto Zuñiga Jiménez, señalado de presuntamente amenazar con lanzar una granada contra la sede de la Fiscalía en Cartagena, ubicada en el barrio Crespo.

De acuerdo con el jurista, no hay elementos de prueba contundentes porque el ente acusador no le encontró ninguna granada al procesado, ni tampoco hubo agresiones el día de los hechos. El reconocido abogado apeló la decisión y espera lograr la libertad de su defendido ante un juez de conocimiento.

“La medida intramural fue desbordada y desproporcional toda vez que el señor Bruce no representa un peligro para la sociedad, como tampoco se dio esa tipicidad lo que quiere decir que fue una conducta atípica. La granada no existió y la ley exige a través de los estatutos 1760 de 2015 que para poder imponer una medida de aseguramiento intramural debe contener unos requisitos. Primero que se pertenezca a bandas criminales, sea una persona reincidente o que sean delitos con categoría de terrorismo. Ninguno de estos presupuestos se dio”, manifestó.

El abogado Luis Fernando Ortiz Anaya explicó que lo único que existió en este caso fue una amenaza de un ciudadano que quiso que la Fiscalía General de la Nación lo atendiera por las denuncias que en múltiples ocasiones ha presentado. Insistió en que la granada de fragmentación nunca existió y que lo único que le encontraron al procesado fue una carpeta con 19 denuncias.

“Lo que él me comentó es que asiste con una carpeta de 19 denuncias, producto de unas amenazas y extorsiones de las que ha sido víctima. Los vigilantes le negaron el acceso, se echaron a reír y lo tildaron de una persona loca. Mi defendido decide decirles que, si no lo dejan entrar a hacerle vigilancia a sus procesos, enuncia que va a tirar una granada, pero lo que realmente tira es una carpeta con 19 documentos, algo muy diferente a un artefacto explosivo. Al no existir ese elemento material probatorio es injustificado que se plantee una medida por un simple comentario”, argumentó el jurista.

El abogado penalista sostuvo que Bruce Alberto Zuñiga Jiménez sufre de depresión y delirio de persecución. “Él cuando lo capturan se pone a llorar, no es difícil para el ordenamiento mental que una persona que llega a esa situación es alguien que está recibiendo un trastorno psíquico. Esperamos que el juez penal de conocimiento revoque esta decisión en todas sus partes”, agregó.

La Fiscalía argumentó que Bruce Alberto Zúñiga golpeó la puerta de ingreso a la institución, y les advirtió a los guardias de seguridad que si no lo atendían de manera inmediata explotaría una granada de fragmentación.