Vía corregimiento El Aro-Ituango comenzó la construcción para reparar a la comunidad

Antioquia

Tras 27 años de la masacre en el corregimiento el Aro en Ituango por parte de grupos paramilitares de la época, este mes de marzo comenzó parte de la reparación a la comunidad como víctimas de la violencia. Se trata del proyecto vial que los comunicará con la cabera municipal comenzó obras gracias a la comunidad en su lucha constante y la voluntad política de otras personas como el Representante a la Cámara Jhon Jairo González Agudelo quien indicó que se logró que ese proyecto se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo y el quedó priorizado en el Plan Anual de Inversiones.

Precisamente el representante de las víctimas de la violencia que ocupa la curul especial de paz indicó que EPM tendrá a cargo cerca de 2.9 km desde la represa de Hidroituango hacia el sector el botadero y el gobierno nacional el tramo restante en los que invertirán casi la totalidad de los 56 mil millones de pesos que autorizó el gobierno del presidente Gustavo Petro. El representante explica qué tramos le corresponde a cada entidad.

“Sería desde la vía principal que tiene la misma represa, desde su vía principal de la presa hasta el botadero y de ahí para arriba entonces asume el gobierno nacional y por eso es que vamos a hacer visita técnica la próxima semana con INVIAS y con la gobernación de Antioquia para revisar qué es lo que nos toca hacer entonces como gobierno nacional a nosotros”, manifestó el representante en Antioquia por las subregiones, Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

Explica que el trabajo es complejo porque la vía nunca ha existido, entonces sería abrir la vía por un camino de herradura, canalizar la aguas escorrentías y dejarla totalmente pavimentada. Se espera que a finales del año quede terminada, pero la decisión se conocerá la próxima semana.

El representante también explicó qué generó la demora para realizar este proyecto que estaba pidiendo insistentemente la comunidad del Aro.

“Bueno, eso es demasiado sencillo. Nunca hubo voluntad política. ¿Cómo es posible que en 27 años ni siquiera los entes de control, sabiendo de que había una sentencia por medio del Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos a reparar ese territorio, ni siquiera habían podido avanzar en los temas? O sea, 27 años completamente aislados. Entonces llega el presidente Gustavo y llegamos nosotros a hacer la incidencia. Realizamos una audiencia pública por primera vez en el aro con el Congreso y nos comprometimos a que íbamos a incluir la apertura de la vía”.

Según él señor González Agudelo la comunidad jugó un papel muy importante porque nunca desistió en reclamar sus derechos.

“Y ellos llevaban ese tiempo, digamos, insistiendo ante los distintos gobiernos departamentales y nacionales para que fueran escuchados, para que fueran reparados de manera integral. Y solamente hasta esta fecha logramos nosotros incluir, o habíamos logrado incluir en un Plan Nacional de Desarrollo, esas proposiciones de intervención de la vía larga y de la intervención del corredor vial entre Ituango, La Granja, La Granja, Santa Rita y Santa Rita Pascuita”,

Caracol Radio también contactó al presidente de la Junta de Acción Comunal del Aro Tulio Hernán Mejía Muñetón quien resaltó la importancia de esta vía y aseguró que por fin va a entrar el desarrollo a esa comunidad y que bonificará a unas 700 familias de todo el corregimiento porque podrán sacar con mayor facilidad los productos al área urbana.

“Para nosotros la construcción de la vía significa que va a haber el desarrollo total de nuestra comunidad. 700 familias, estamos alrededor del caserío y el beneficio va a ser total. Ellos dicen que tienen un término hasta el 30 de diciembre, no que después de esperar tanto tiempo por fin siga siendo como realidad. No, no, aquí nunca ha habido carretera nunca, por primera vez una vía”, manifestó.

El presidente comunal recalcó que se espera que otros proyectos se puedan adelantar en el corregimiento como reparación a las víctimas y ahora con la construcción de la vía, indica, ya no tendrán excusas para ingresar los materiales.